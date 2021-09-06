【MIRROR星蹤】Anson Lo全新廣告板瞓身雄霸尖沙咀　「教主碼頭」變前夫尋妻熱點

▲ Anson Lo全新打卡廣告板瞓身雄霸尖沙咀碼頭。

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），在尖沙咀碼頭的粉紅教主大型廣告板剛於周日晚（9月5日）落幕，隨即瞓身繼續雄覇尖沙咀，即晚已換上日前為床褥品牌拍攝的廣告板，翌日清晨已吸引不少神徒前往打卡。

事實上，該床褥品牌的小編早在上周末於社交平台發布消息，指教主Anson Lo的新一輯廣告會在城門隧道、地鐵月台現身，更指下星期一（9月6日）開始還會有驚喜。結果，周日晚已有網民發現所指驚喜就是廣告板。

【MIRROR善事】姜濤Anson Lo陳卓賢Edan限量紀念品 購指定產品捐助病童【內附連結】

▲ （TOPick拍攝圖片）

神徒建議尖沙咀碼頭易名「教主碼頭」

原來，再有大型廣告板現身尖沙咀碼頭，該位置由7月教主誕開始，再到8月粉紅教主，現在9月又來個瞓身教主，已儼如教主Anson Lo粉絲的專屬打卡潮聖地。

所以有神徒打趣指出，尖沙咀碼頭應易名「教主碼頭」，更有前面不遠處的「海港霆」云云；亦有網民笑曰，尖沙咀已經變身「前夫」尋妻熱點，可見教主魅力實在沒法擋。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

不過估計教主全新打卡熱點將迎來神徒打卡熱潮，皆因BVLGARI已預告於9月7日11:45am，在海港城海運大廈大電視，全港獨家首播由Anson Lo同Edan主演的精彩足本短片，神徒要提早覇定好位了。

而出名「寵粉霆」的Anson Lo，即使工作多忙，亦不忘與神徒互動，不時在社交平台大派福利，日前上載兩張相片，一張是教主「髮夾小霆霆」19年前的「樹葉」手勢，一張是「萬人迷教主」19年後的「心心」手勢，其心心手勢更是非一般的單獨心心，而是多重立體心心。

同場加映：ERROR談最重要的人和事

各地神徒發起#心心challenge

想不到，引起了神徒仿傚，紛紛發起「#心心challenge」，神徒都仿傚Anson Lo的多重立體心心，並上載到社交媒體，海外神徒如英國、紐西蘭、日本等等都跟隨，尤以紐西蘭神徒最熱情，上載多幅「#心心challenge」，而教主也在IG Story重鋪神徒傑作，更打趣說「辛苦了，手指」，十分佻皮。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5