  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 11:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛

親子 10:49 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

有職業司機分享開學日的奇景，見到一家5口駕車送小朋友返學，卻阻塞交通。

每年9月開學都是一眾學生哥的重要日子，尤其家有升讀幼稚園、小學的子女，家長特別重視又緊張。近日有職業司機分享開學日的奇景，見到有家庭一家5口駕車送小朋友返學，可是沒理會道路環境，阻塞交通，職業司機大訴苦水。

近日一段職業司機的錄音在網上瘋傳，這段短短約一分半鐘的錄音夾雜粗口，不過司機抵死的形容引來網民熱議。司機表示︰

真係好嬲，返學咋嘛，咁緊張仲乜嘢。成家5、6個一齊送，移民咩，返學咋嘛！

批評香港家長瘋狂

司機指一家人落車後又攬又錫，再來講再見，揶揄他們「唔喊埋佢？」大呻一個人返學要5、6個人送，導致交通「塞到咁樣」，更批評「黐線，香港啲家長，都唔知做乜」，他氣憤稱︰

得個P牌就唔好學人揸車送返學啦，搭車啦！自己揸都未得掂，唉，真係乜嘢人嚟？

職業司機開學日遇到的事件，點擊即睇︰

    點擊圖片放大
    +12
    +11

不少網民認為司機的生動描述「好順耳」，只聽聲音已經好有畫面，也有人指他說出很多司機的心聲，完全是共鳴。

最新影片：前港將蘇俊華培育乒壇新力軍 蘇慧音女拔師妹陳劭藍成後起之秀

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【開學最忙】開學日簽海量通告填手冊兼交費　2孩港媽忙到一頭煙︰搞咗兩個鐘
10:55 2021/09/02
【開學最忙】開學日簽海量通告填手冊兼交費　2孩港媽忙到一頭煙︰搞咗兩個鐘
【抗拒上學】N班兒子拒上學瞓地扭抱　港媽無奈：半個鐘唔願起身
10:29 2021/08/31
【抗拒上學】N班兒子拒上學瞓地扭抱　港媽無奈：半個鐘唔願起身
【開學奇景】子女開學家長緊張不捨　一字排開攀欄蹲地偷窺成奇景
10:37 2021/09/03
【開學奇景】子女開學家長緊張不捨　一字排開攀欄蹲地偷窺成奇景

你可能感興趣

【開學最忙】開學日簽海量通告填手冊兼交費　2孩港媽忙到一頭煙︰搞咗兩個鐘
10:55 2021/09/02
【開學最忙】開學日簽海量通告填手冊兼交費　2孩港媽忙到一頭煙︰搞咗兩個鐘
【抗拒上學】N班兒子拒上學瞓地扭抱　港媽無奈：半個鐘唔願起身
10:29 2021/08/31
【抗拒上學】N班兒子拒上學瞓地扭抱　港媽無奈：半個鐘唔願起身
【開學奇景】子女開學家長緊張不捨　一字排開攀欄蹲地偷窺成奇景
10:37 2021/09/03
【開學奇景】子女開學家長緊張不捨　一字排開攀欄蹲地偷窺成奇景
家庭關係 網絡熱話 幼稚園 小學 移民 交通

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券
12:52 2021/09/04
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券