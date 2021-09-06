【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛

▲ 有職業司機分享開學日的奇景，見到一家5口駕車送小朋友返學，卻阻塞交通。

每年9月開學都是一眾學生哥的重要日子，尤其家有升讀幼稚園、小學的子女，家長特別重視又緊張。近日有職業司機分享開學日的奇景，見到有家庭一家5口駕車送小朋友返學，可是沒理會道路環境，阻塞交通，職業司機大訴苦水。

近日一段職業司機的錄音在網上瘋傳，這段短短約一分半鐘的錄音夾雜粗口，不過司機抵死的形容引來網民熱議。司機表示︰

真係好嬲，返學咋嘛，咁緊張仲乜嘢。成家5、6個一齊送，移民咩，返學咋嘛！

批評香港家長瘋狂

司機指一家人落車後又攬又錫，再來講再見，揶揄他們「唔喊埋佢？」大呻一個人返學要5、6個人送，導致交通「塞到咁樣」，更批評「黐線，香港啲家長，都唔知做乜」，他氣憤稱︰

得個P牌就唔好學人揸車送返學啦，搭車啦！自己揸都未得掂，唉，真係乜嘢人嚟？

職業司機開學日遇到的事件，點擊即睇︰

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不少網民認為司機的生動描述「好順耳」，只聽聲音已經好有畫面，也有人指他說出很多司機的心聲，完全是共鳴。

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責任編輯：王明芳