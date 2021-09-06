【東京殘奧】香港代表團團長冀運動員克服困難的故事　為社會加添正向氣氛

▲ 香港代表團團長冀運動員故事，為社會加添正向氣氛。（經濟日報資料圖片）

香港代表團團長胡小玲今日（6日）出席一個電台節目表示，對港隊的成績及表現滿意，由其是運動員在逆境中的鬥志，相信市民都有看到及欣賞他們的表現。

胡小玲提到，由於因疫情關係令國際比賽減少，殘奧亦延期一年，所以港隊都要改變訓練策略，包括增加隊內比賽、與健全運動員進行交流等，作調節心態、訓練節奏。胡小玲指，運動員會繼續積極備戰全國殘疾人運動會、明年杭州亞運、3年後巴黎奧運，她說，已經有運動員出發去準備全國殘疾人運動會。

對於今屆殘奧是自1988年漢城奧運後，港隊首次失落金牌，胡小玲認為難以與以往比較，因為今年不明朗因素增加，包括國際比賽減少及疫情賽事延期等，但認為今屆整體表現相當出色。

胡小玲表示，由於政府購買直播權，熱烈的氣氛由奧運延續至殘奧，市民隔空為運動員打氣，是種強的動力。至於在獎金的待遇上，殘奧運動員的獎金比健全運動員的獎金相差不少，胡小玲認為，殘疾及健全運動在性質上不同，難以比較，不過，經過今次殘奧，相信隨著更多人認識殘疾運動，資助、贊助等會提升。

胡小玲提到，今屆殘奧港隊運動員有一半都是首次參與奧運，例如，在最後一日添兩牌的兩位羽毛球運動員都是首次踏足奧運場上。胡小玲認為，港隊24位運動員都相當出色，而且都有克服自身困難的動人故事，昐他們的故事能為社會加添正向氣氛。

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記者：李榮忠