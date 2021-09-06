  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 11:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京殘奧】香港代表團團長冀運動員克服困難的故事　為社會加添正向氣氛

社會 11:04 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港代表團團長冀運動員故事，為社會加添正向氣氛。（經濟日報資料圖片）

香港代表團團長胡小玲今日（6日）出席一個電台節目表示，對港隊的成績及表現滿意，由其是運動員在逆境中的鬥志，相信市民都有看到及欣賞他們的表現。

胡小玲提到，由於因疫情關係令國際比賽減少，殘奧亦延期一年，所以港隊都要改變訓練策略，包括增加隊內比賽、與健全運動員進行交流等，作調節心態、訓練節奏。胡小玲指，運動員會繼續積極備戰全國殘疾人運動會、明年杭州亞運、3年後巴黎奧運，她說，已經有運動員出發去準備全國殘疾人運動會。

對於今屆殘奧是自1988年漢城奧運後，港隊首次失落金牌，胡小玲認為難以與以往比較，因為今年不明朗因素增加，包括國際比賽減少及疫情賽事延期等，但認為今屆整體表現相當出色。

胡小玲表示，由於政府購買直播權，熱烈的氣氛由奧運延續至殘奧，市民隔空為運動員打氣，是種強的動力。至於在獎金的待遇上，殘奧運動員的獎金比健全運動員的獎金相差不少，胡小玲認為，殘疾及健全運動在性質上不同，難以比較，不過，經過今次殘奧，相信隨著更多人認識殘疾運動，資助、贊助等會提升。

胡小玲提到，今屆殘奧港隊運動員有一半都是首次參與奧運，例如，在最後一日添兩牌的兩位羽毛球運動員都是首次踏足奧運場上。胡小玲認為，港隊24位運動員都相當出色，而且都有克服自身困難的動人故事，昐他們的故事能為社會加添正向氣氛。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

【東京殘奧】重溫港隊殘奧的遺珠之憾　余翠怡勉勵港人堅持就有無限可能
19:02 2021/09/05
【東京殘奧】重溫港隊殘奧的遺珠之憾　余翠怡勉勵港人堅持就有無限可能
【東京殘奧】港隊東京殘奧奪5牌　一文重溫港將得獎時刻
17:59 2021/09/05
【東京殘奧】港隊東京殘奧奪5牌　一文重溫港將得獎時刻
【東京殘奧】港府前主要官員發表公開信　向港隊成員致以最崇高敬意
16:49 2021/09/05
【東京殘奧】港府前主要官員發表公開信　向港隊成員致以最崇高敬意
【東京殘奧】恒基地產向殘奧運動員頒發獎金　林大輝昐各界給予殘障運動員更多支持及機會
15:58 2021/09/05
【東京殘奧】恒基地產向殘奧運動員頒發獎金　林大輝昐各界給予殘障運動員更多支持及機會
【東京殘奧】陳浩源輪椅羽毛球奪銅　落淚答謝病母：她是我的神奇媽媽
11:59 2021/09/05
【東京殘奧】陳浩源輪椅羽毛球奪銅　落淚答謝病母：她是我的神奇媽媽
【東京殘奧】3名奪銀港隊代表感謝港人支持　梁育榮：只要肯堅持沒有事情是不可能
17:53 2021/09/04
【東京殘奧】3名奪銀港隊代表感謝港人支持　梁育榮：只要肯堅持沒有事情是不可能
【東京殘奧】楊潤雄恭賀三名港將奪銀　另讚另一隊伍運動員「雖敗猶榮」
16:29 2021/09/04
【東京殘奧】楊潤雄恭賀三名港將奪銀　另讚另一隊伍運動員「雖敗猶榮」
【東京殘奧】港將殘奧硬地滾球BC4雙人賽奪銀　林鄭發文祝賀：為三人成就感驕傲
15:32 2021/09/04
【東京殘奧】港將殘奧硬地滾球BC4雙人賽奪銀　林鄭發文祝賀：為三人成就感驕傲
【東京殘奧】梁育榮奪銅指賽前沒想過仍能在單打得牌　獎牌對他意義非凡
12:37 2021/09/01
【東京殘奧】梁育榮奪銅指賽前沒想過仍能在單打得牌　獎牌對他意義非凡

你可能感興趣

【東京殘奧】重溫港隊殘奧的遺珠之憾　余翠怡勉勵港人堅持就有無限可能
19:02 2021/09/05
【東京殘奧】重溫港隊殘奧的遺珠之憾　余翠怡勉勵港人堅持就有無限可能
【東京殘奧】港隊東京殘奧奪5牌　一文重溫港將得獎時刻
17:59 2021/09/05
【東京殘奧】港隊東京殘奧奪5牌　一文重溫港將得獎時刻
【東京殘奧】港府前主要官員發表公開信　向港隊成員致以最崇高敬意
16:49 2021/09/05
【東京殘奧】港府前主要官員發表公開信　向港隊成員致以最崇高敬意
東京 巴黎 杭州 運動 比賽 疫情 殘疾 運動 運動員 香港

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券
12:52 2021/09/04
【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券