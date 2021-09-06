【大叔的愛】徐㴓喬韓君婷「姊妹」世紀合照　MIRROR邱士縉：same face

徐㴓喬（Asha）在ViuTV劇集港版《大叔的愛》飾演方梓芊而為觀眾認識，受劇集帶挈而接拍廣告。身為英菲混血兒的Asha在香港土生土長，擁有深邃輪廓的她在劇中以齊蔭髮型示人，不時都被網民、劇迷直指她與中英混血兒韓君婷「撞樣」、「兩姊妹」、「似到十足十」！Asha昨日於Instagram公開與「失散家姐」韓君婷的合照，正好讓網民來一個比對吧！

【大叔的愛】徐㴓喬混血兒身份惹奇異目光 土生土長Asha：我是香港人

Asha孖韓君婷「姊妹」合照

Asha一連上載三張與韓君婷的合照，二人齊齊露出燦爛笑容、舉起勝利手勢，Asha留言謂「同家姐十幾年無見就雞啄唔斷long long long lost sisters」，形容二人是失散姊妹。

帖文現時累積超過2萬人次讚好，大部份網民留言都直指二人的樣貌相似、兩姊妹、「一樣都係咁靚」，曾於Asha在《大叔的愛》中有對手戲的MIRROR成員邱士縉（Stanley）也有留下笑喊表情符號兼指二人是「same face」。

同為混血兒的二人擁有淡褐色眼珠、類近的啡髮色，只是髮型不相同，否則應該更難令人分辨出二人了！

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韓君婷現身Asha Youtube

Asha於9月3日於個人Youtube上載過一段Q&A短片，她回答了有關《大叔的愛》的問題，又提到自己努力成為好演員、希望導演不要著重她的「混血兒」身份。而韓君婷就分別現身於片頭、片尾，於影片起初未有露面的二人提到網民指二人十分相似。

同場加映：ERROR訪問

直到片中最後一題問題「如果您同韓君婷一齊跌落水，我點分您同韓？」Asha指這是十分好的問題，後來就出現二人對視，再齊齊望向鏡頭話「似咩？」作結。

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網民都大讚二人的合作帶來驚喜，當然少不了提到二人十分相似，「真係有啲80%以上似」「樣同把聲都好似 」、「你哋又肯咁玩喎」、「朋友立下眼以為係韓君婷嘅回憶對比照 好正可以請到韓君婷」。