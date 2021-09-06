【尚氣與十環幫傳奇】好學陳法拉從不放棄進修　由大台當家花旦升呢成荷里活明星

▲ 《尚氣與十環幫傳奇》曾被批評演技離巢大台美國進修，陳法拉選美入行今成荷里活新星。

Marvel首套華裔演員當主角的超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）上映不足一周成熱話，暫時全球已錄得近10億港元票房。

在戲中，飾演男主角尚氣（劉思慕）母親映麗（Ying Li）的陳法拉表現令人眼前一亮，與影帝梁朝偉合演夫妻非常匹配，令大家再度關注法拉的入行背景。

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▲ 與梁朝偉演對手戲絕不怯場。（影片截圖）

陳法拉學業成績優異

現年39歲的陳法拉在《尚氣與十環幫傳奇》與59歲的神級影帝梁朝偉飾演夫妻，法拉在片中的武打場面、飾注溫婉母親的一面，獲得一致的讚賞，然而法拉在演藝上有今日的成果，全靠她一步步努力走來。

陳法拉在四川成都出生，14歲隨家人移民美國的她在求學時期已非常勤力，更是名學霸，以全校前十名成績高中畢業，憑優異成績入讀名校艾文理大學（Emory University），期間獲得獎學金。

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▲ 法拉近日忙於《尚氣》宣傳。（instagram圖片）

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參加選美入行

在大學期間，法拉曾多次參加選美比賽，包括於2002年全美亞裔小姐中獲得冠軍、2003年全美華埠小姐獲得亞軍，以及2004年紐約華裔小姐冠軍。

因此，她代表紐約前往香港參加2005年的國際中華小姐競選，結果僅次於溫哥華代表李亞男奪得亞軍。競選後，法拉順利成章簽約TVB，入娛樂圈成為藝人。

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由當主持起步

最初，因為法拉能講流利的普通話而被安排擔任TVB8的節目主持，一年後開始獲安排參演電視劇。

其首部作品為《法證先鋒》，後來演有處境劇《同事三分親》等，憑《溏心風暴》飾演欣欣而開始「入屋」，同年更憑此劇與《師奶兵團》及《舞動全城》入圍該年萬千星輝飛躍進步女藝員最後五強。

後來，法拉參演過多部出色的劇集，例如《潛行狙擊》、《衝上雲霄II》、《法外風雲》等，亦簽約唱片公司成為歌手，曾演唱電視劇主題曲。

▲ （instagram圖片）

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赴美國進修演技

可是同時另一方面亦有批評法拉的演技不佳，她亦虛心受教，聽從意見慢慢改善。在2013年，法拉到美國進修演藝1個月。

不過短期演藝進修未能滿足法拉求進步之心，在TVB已是當家花旦的她，在主演《法外風雲》後毅然離開舒適圈，在2015年考入美國知名學府紐約茱莉亞學院（Juilliard School），修讀為期4年戲劇碩士課程。

法拉曾在訪問中表示：「學習，是一個無止境的過程，我也不知道未來怎樣，我只知道，只要享受自己選擇的生活，任何一個地方都是我的舞台。」

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在2018年，法拉在茱莉亞學院碩士畢業，更成為該校的首位華人碩士畢業生。

此後，法拉開始進軍荷里活，早前於HBO劇集《The Undoing》與奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）同場演出，及後再被選上於《尚氣與十環幫傳奇》飾演男主角的母親、梁朝偉的太太。

在《尚氣》中法拉更有武打場面，角色甚有發揮和影響，是個非常重要的演出。

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升呢成為人母

至於在感情路上，雖然法拉曾歷失婚，與薛世恆的6年低調婚姻於2013年結束，但她沒因此對愛情失信心1。

於2019年，她與相戀3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎浪漫完婚，並於今年情人節宣布誕下女兒「小米妮」。