【MIRROR星蹤】Jeremy相畫展+Cafe+慈善義賣　Unicorn連串活動為李駿傑慶生

▲ 人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）即將26歲生日！

人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）將於9月8日迎接26歲生日，首度單飛出席活動的他，會於生日前夕現身與「Unicorn」會面。一眾「Unicorn」為Jeremy舉行了連串慶生活動，除了於各處落廣告外，也舉行慈善義賣活動、相畫展覽及Cafe。

Jeremy會於9月7日早上10時在海港城出席首飾品牌活動，親自到場演繹由品牌首位創意總監操刀的Collection，配襯出多個華麗且玩味的時尚造型，更與粉絲「放閃」甜蜜預祝生日。

【MIRROR X ERROR星蹤】姜濤新劇《超感應學園》強勢應援 Jeremy生日九尾狐號出動

▲ （IG圖片）

相畫展及Cafe

官方FC於9月4日至9月9日一連6日舉行Jeremy相畫展覽及駿駿Cafe，讓已報名的Unicorn參加。

【力圖打排球】MIRROR挑戰謝影雪鄧俊文 保錡是非纏身獲ERROR兄弟力撐【有片】

▲ （IG圖片）

慈善義賣

FC早前與插畫師Yet Daily合作發起貼紙義賣活動，成功收到總數為$105,656港元的捐款，並以「Unicorns」名義平均捐助予兩個愛心團體：香港群貓會、貓行星。

最新影片推介：ERROR專訪

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

電視廣告

FC早前集資於本港各處落廣告，在旺角百老匯戲院、尖沙咀重慶大廈及銅鑼灣翡翠明珠廣場設置戶外大電視宣傳廣告（平均一小時播放6次，每次30秒），Unicorn可於即日起至9月12日上午10時至晚上11時去觀看，而銅鑼灣羅素街大型LED電視廣告則由即日起至9月9日播放（平均一小時播放6次，每次30秒）。

▲ （IG圖片）

巴士站燈箱廣告

FC亦有在14個港島區巴士站燈箱落廣告，展示日期由即日起至9月16日。

▲ （IG圖片）

駿駿號

FC特意在26架巴士落廣告，包括1架98C「駿駿號」車身內外全包巴士（巴士車牌：UR4036），由即日起至10月20日行駛，而另外25架「駿駿號」車身廣告巴士則會由即日起至9月19日行駛。