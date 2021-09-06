【流金歲月】張文傑首次演繹暖男　與女神梁詠琪合作既興奮又緊張

▲ 《流金歲月》MV

張文傑（German）早前為MIRROR姜濤及ERROR肥仔梁業的MV《特務肥姜2.0》任動作設計兼演反派而人氣急升。他最近又獲梁詠琪（Gigi）邀請參演新歌《流金歲月》MV。

視Gigi為女神的張文傑興奮表示：「緊張咗幾日，拍攝當日坐車到現場時，仲好緊張，我好耐冇試過咁緊張！我好喜歡睇《初戀無限Touch》，希望有一日做佢既沈志康(陳曉東飾演），仲好記得佢唱：地下鐵碰着他。」

▲ 《流金歲月》MV

German初時以為有動作打鬥場面，當導演Maggie告訴他演繹前夫一角，回顧結婚後甜蜜幸福時光畫面。

不過German心情極為複雜：「好興奮又好膽心，除咗動作戲份，一直都想挑戰唔同既角色。但膽心自己演得唔好，因為從未試過演繹咁溫馨角色。」

拍攝當日見到Gigi時，German即時投入：「已經唔可以尷尬，要忘記緊張，只係全程投入，已經當左Gigi 係我最愛既人，望住佢，幻想同佢一齊時候既美好，一路感覺到好甜美。」

German感謝導演Maggie：「演真係好大膽，我有少少懷疑導演係咪認錯人。今次演繹呢個角色，俾人睇到我嘅另一面，俾人知道German唔係淨係識得打打殺殺。不過好難抽離角色，因為我掛住Gigi幾日，個心好囉囉攣。」