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ANSONBEAN首度舉行網上騷　「寰亞孻女」黃淑蔓被師弟電暈

娛樂 11:44 2021/09/06

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ANSONBEAN和Feanna首合作。

今年暑假正式加入樂壇的ANSONBEAN（陳毅燊），為要挑戰不同的音樂任務，公司安排了從英國放暑假回港的師姐Feanna（黃淑蔓），在寰亞音樂的頻道炮製一場mini LIVE show，雖然初次見面但愈唱愈合拍，不時四目交投又甜甜傻笑，現場充滿青春浪漫氣氛。

身為「寰亞孻女」的Feanna搞笑地澄清：「雖然ANSONBEAN是我師弟，但我依然係『寰亞孻女』（年紀最細）。我之前在一個show其實見過ANSONBEAN，我跟他打招呼，但他好冷淡同我講Hello，可能佢以為我是fans。」

在四人樂隊及和音伴奏下，他們合唱了ANSONBEAN首支派台作《CRUSH（oh no!）》和AGA的《CityPop》。

Feanna跟師弟合作。

原本表現從容的Feanna，突然變得怕醜，她事後解釋：「我一直要求公司找個靚仔同我合作，終於實現願望，我心如鹿撞咗，完全不敢同ANSONBEAN對望，尤其唱《CRUSH（oh no!）》歌詞太sweet，你明唔明ANSONBEAN對住我唱咁sweet嘅嘢，我唔得嘞！」

同場加映：ERROR訪問

師姐被電暈，ANSONBEAN卻一臉無辜：「我係好驚，扮唔驚，第一次這樣唱歌，Feanna又好勁，唱時其實好緊張，加上現場冷氣有點凍，我是坐立不安。」

最初埋位時，ANSONBEAN的確表現有點緊張，Feanna也受到影響，一度要坐在地下練歌，ANSONBEAN解釋：「因為『力從地起』，愈企得穩就愈唱得好。」Feanna亦和議：「我都鍾意貼地，我錄歌時都鍾意除鞋，或者坐地下。」

Feanna指ANSONBEAN很有魅力。

經過一輪熱身，兩人合唱《CityPop》時明顯開始有默契，愈唱愈有水準，問到兩人會否向公司提出製作一首真正的合唱歌，Feanna大力贊成，並希望可以合唱快歌，ANSONBEAN也和應好想合作。

除了努力練歌，擅長Rap的ANSONBEAN，跟Feanna合唱《CityPop》時，更加了一少段Rap的歌詞，他說：「是我用了一個下午時間寫，第一次寫廣東話Rap詞，一個新嘗試。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 ANSONBEAN 黃淑蔓

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