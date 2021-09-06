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【消毒車廂】港女坐Uber上車即噴消毒液　司機斥無禮兼拒載網民反應兩極

健康 11:41 2021/09/06

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網上流傳一段影片，一名港女乘搭Uber甫上車即噴消毒液，被司機叫停並要求下車。

疫情期間有不少市民都會隨身攜帶消毒用品，不過在噴灑公共空間時，可能要顧及他人感受。近日網上流傳一段影片，一名女乘客在準備乘搭網約車Uber時，甫上車即拿著一支疑為消毒劑的液體，噴灑車廂座椅，隨即被司機叫停並要求下車，網民對司機做法反應兩極。

女乘客邊上車邊噴灑液體

該段影片被轉載至Facebook群組「香港突發事故報料區」，由片段可見，一名七人車司機到達目的地接載一名女子，女乘客上車時先向司機打招呼，同時手上拿著一支疑為消毒液，邊上車邊將液體噴灑座椅才坐下。

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司機見狀立即喝停該名女乘客，並要求對方「call過第二架（車）」，

我嘅車唔可以噴呢啲嘢，唔好意思，我幫你取消咗佢（訂單），唔該你。

司機喝停並要求女乘客下車

女乘客聞言後感到愕然，表示「咩意思啊你？」，司機遂斥對方沒有先經他的同意，便向其車輛噴灑不明液體，「如果係鏹水硫酸咁點算？」，又指車內全程有鏡頭錄影，會將事件反映至Uber系統，再重申可為對方取消訂單。

然而，女乘客表示自己急需用車，指司機不能取消訂單，惟司機反駁「我點解唔可以取消啊？你而家破壞緊我架車，我唔清楚裡面係咩液體」。女乘客續解釋，其噴灑的液體不會傷害車輛，但司機堅持拒絕接載對方，最後女乘客轉身下車。

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網民反應兩極

片段上載至網上後，引來大批網民熱議，有不少人支持司機的做法，認為女乘客未有詢問車主，便擅自噴灑消毒液是無禮的表現，「支持司機」、「俾返少少尊重同禮貌吖，問都唔問下就噴」。有網民續指如液體含有酒精，會破壞皮製座椅，故司機擔心不無道理，「酒精會損壞皮椅」、「啲皮會硬化㗎，然後龜裂」。

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另外亦有網民指司機態度惡劣，認為該名女乘客只為保障個人衞生，作出的行為乃人之常情，「噴酒精好奇咩，咁都趕人走」。也有人建議司機，應在當眼位置貼上「車廂已消毒」字句，以減少與乘客爭論。

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責任編輯：羅嘉欣

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