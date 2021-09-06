【公屋放租】大圍顯徑邨374呎公屋月租1.3萬　網民驚訝：咁貴不如租私樓

▲ 有業主在網上放租374呎公屋單位，叫價1.3萬，引來網民討論。

香港樓價持續高企，大圍顯徑邨有業主放租374呎公屋單位，月租叫價1.3萬，引來網民嘩然。有人認為單位裝修簇新，叫價合理；有人則認為定價太高，「不如租私樓好過」。

374呎公屋月租1.3萬

該名業主上月在Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」中發文，放租大圍顯徑邨一個374呎兩房單位，叫價1.3萬。業主形容單位新裝修企理乾淨，鄰近屯馬線顯徑站，附近有超市及街市，尚算方便，惟不可養寵物。

從相片可見，單位經過翻新，廳與房間都鋪設木地板，全屋牆壁髹上淡黃色。廚廁地板及牆身均鋪磚，房間景觀主要望樓景及山景。

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網民反應兩極

帖文在討論區引起熱議，網民反應兩極，有人對業主叫價1.3萬感驚訝，稱「不如租私樓好過」，能享用會所設施、單位亦更新淨；有人則認為單位裝修企理，「睇落好過舊私樓、唐樓，可能真係有人租」，叫價尚算合理。

有網民則質疑公屋能否放租，事實上租置公屋只要滿足一定條件，便可以合法放售或放租。大圍顯徑邨合共8座，屬租者置其屋計劃屋邨。據房委會資料，「租者置其屋計劃」單位業主須付補價才可解除轉讓限制，將單位出租、出售或轉讓。

業主如未向房委會付補價便出售、出租或轉讓單位，即屬違反房屋條例，可被判罰款50萬元及監禁1年。

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責任編輯：王明芳