【全運會】姚潔貞馬拉松排第10　高肇蔚公路單車個人賽第得9【不斷更新】

▲ 全運會於9月15日至27日在陝西舉行，在8月底亦陸續開賽，將不斷更新香港運動員最新戰況。（梁偉榮攝）

全運會是中國水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會，港隊是第七度參與這項盛事。第14屆全國運動會將於9月15日至27日在陝西舉行，今屆陝西全運在8月底陸續開賽，並在9月15日於西安正式開幕。香港將會派出169名運動員，參加18個大項。

9月26日

【公路單車】

原定在周日（26日）及周一（27日）分別進行男、女子公路個人賽，惟賽道被天雨導致的山泥傾瀉破壞，賽會賽前一日開會後決定臨時更改賽道，同時宣布女子組賽事提早於今日下午舉行。

在昨日受傷的楊倩玉、逄瑤及梁寶儀，在缺少一日休息下，今日要負傷上陣。

男子公路個人賽港隊派出6名車手應戰，包括蔡曉鋒、梁峻榮、高肇蔚、何柏爾、劉允祐及繆正賢，當中高肇蔚以4小時22分40秒名列第9，蔡曉鋒第14，梁峻榮排25名，劉允祐排31名，何柏爾及繆正賢則分列第46及 73名。

【馬拉松】

港隊由香港男、女子馬拉松紀錄保持者黃尹雋及姚潔貞出戰全運會馬拉松，女子組先出發，姚潔貞最終以約2小時38分衝線名列第10。

男子組在今早8時於永寧門起步，黃尹雋在大雨下以約2小時27分04秒衝線位列第26。

9月25日

【公路單車】

今日派出公路單車男、女團出戰公路單車賽男、女子團體計時賽。

男子100公里賽事，由高肇蔚、梁峻榮、繆正賢、劉允祐、吳森鐳及伍柏亨組成，經過兩圈的賽事，最終以1小時55分46秒999衝線，在13支隊伍中排名第6位。

女子組50公里賽事，港隊由李思穎、楊倩玉、逄瑤及梁寶儀出戰，進行1圈賽事，惟她們在賽事中途意外「炒車」，最終以1小時09分01秒180完賽，在13支隊伍中敬陪末席。

【馬術】

鄭文傑出戰馬術場地障礙個人決賽，在首輪鄭文傑獲得8罰分，於24名騎手中暫列第8。次輪鄭文傑發揮出色，僅獲得5罰分，惟有3名選手的兩輪合共罰分低於他。而且在相同罰分之下，鄭文傑的完成時間亦多於北京騎手，最終港將以13罰分排名第5。

9月24日

【高爾夫球】

全運會高爾夫球項目個人賽，今日進行最後一輪賽事，其中男子高爾夫球賽因天氣問題延遲開賽。港隊代表黑純一由第7洞開始，曾打出1個柏忌及1隻小鳥，而在11洞時打出低標準2桿的老鷹，以總成績低14桿重返頭三，惟他在第18洞打出一個高標準1桿的柏忌，暫列第4。

黑純一其後連續兩洞打出小鳥，總桿數仍較暫列第3的吳阿順高一桿，最終黑純一全日打出267桿低標2桿、總成績低14桿，得「梗頸四」。

韓紫琳總成績打出低標1桿的283，排第12位全賽。

▲ 黑純一以第四名完成全運會高爾夫球項目男子組賽事。（香港高爾夫球總會提供）

▲ 黑純一和韓紫琳代表香港出戰全運會高爾夫球賽事。（香港高爾夫球總會提供）

【獨木舟】

蘇柏賢聯同張朗然出戰男子500米雙人皮艇預賽，在預賽第2組出賽，兩人以1分49秒479完成賽事，惟只有每組首兩名直入半決賽，兩人需與其餘隊伍轉戰1/4決賽。

蘇柏賢、張朗然在下午轉戰1/4決賽，造出時間1分46秒089，最終以第4名完賽，無緣晉級。

在男子500米四人皮艇，港隊由則張子衝、莫沅峷、蔡奕伸及郭嘉煒共同出賽，在預賽第1組以1分39秒049完成，在小組敬陪末席後，同樣轉戰下午的1/4決賽。其後在1/4決賽的第1組賽事造出1分33秒808的時間，港隊最終在小組排第7，1/4決賽止步。

【公路單車】

全運會公路單車項目，女子個人計時賽，港隊車手梁穎儀和童森以26分11秒061及28分29秒完成賽事，分別取得第19和26名。

男子個人賽方面，港隊的何栢爾和朱浚瑋分別以51分31秒449及52分54秒08完成賽事，分別取得第20和第22名。

【田徑】

女子跳遠決賽在雨中進行，俞雅欣在首次試跳犯規下，在第二及第三跳造出5米91及5米92，最終以第10名完賽。

9月23日

【田徑】

女子4×100米接力預賽港隊由李巧怡、江俊淇、陳佩琦及接替潘幸慧的呂麗瑤出戰。最終4人跑出46秒55列小組第5，總成績獲第15未能晉身決賽。

女子跳遠則由香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣出賽，俞雅欣首跳以5米87暫列第9，在第2跳跳出5米99，第3跳則被判犯規。而全運資格賽則有18人爭12個決賽資格，晉級標準為6米35，因不足12人達標，以最佳成績遞補，俞雅欣以第12名驚險晉級明晚（24日）7時15分的決賽。

【馬術】

鄭文傑今日披甲出戰馬術場地障礙個人資格賽，雖與座騎Funchal只搭擋約1個月，但仍默契良好，在兩輪資格賽合共得罰分4分下，以總成績第4名晉級後日（25日）的決賽。

9月22日

【高爾夫球】

在首日比賽打出低標準6桿的港將黑純一，今日在打出4次低標準1桿的「小鳥」及2次高標準1桿的「柏忌」，打出低標準2桿的34，暫時名列第4名，比昨日下跌2位；14歲的女將韓紫琳這日同樣打出低標準2桿，暫列第5位。

【劍擊】

【16:45】

女團

女重團體在8強憾負東奧聯合隊，在名次賽中第一場面對江蘇以36：45告負，其後以45：33力壓安徽，最終以第7名完成賽事。

男團

男重團體賽8強賽不敵2號種子福建，在隨後的名次賽中以45：44及43：42險勝山東及江蘇，兩場都成功以一劍之差致勝，最終以第5名完成賽事。

【12:05】

女團

受惠受江旻憓昨日奪得個人賽銅牌下，港隊被列為7號種子，直接晉級8強，惟8強即要硬撼2號種子的奧運聯合隊。聯合隊為早前出戰東京奧運兼2019年世錦賽團體賽冠軍組合，成員包括孫一文、朱明葉、林聲及許安琪。

女重港隊迎戰奧運聯合隊，雖開局曾落後過5分，但隨後一直緊追比分，更一度反先1分。惟最後力戰下以42：45惜負，稍後將轉戰5至8名名次賽。

男團

男重團體賽方面，由方凱申、何瑋桁、吳浩天及黎家俊組成，於16強以36：30力挫上海隊，惟8強賽面對2號種子福建，以32：43告負，8強止步。

【田徑】

港隊代表陳佩琦於女子200米預賽中，以25秒71於小組第7名衝線，惟20人中排名第19，未能以首16名排名晉級準決賽。

今屆100米金牌得主，福建的葛曼棋，以23秒41名列首名，連同國家隊隊友、廣東梁小靜等晉級。

4項香港紀錄（5000米、馬拉松、10公里、15公里）保持者黃尹雋於男子10000米賽事亮相，因不熟習釘鞋下，以31分42秒46位列第18，5日後他亦將出戰馬拉松。

陳銘泰在男子跳遠決賽於第1跳犯規，第2跳出7米51成績，惟第3跳再次在白界外起跳犯規。最終在未能超越前日資格賽造出的7米68，他於12名選手中位列末席。

【獨木舟】

港隊由張子衝出戰男子1,000米單人皮艇預賽，張子衝在第4組排在第3線道出賽，他最終造出4分30秒990的時間，排第7，需與排第4至7名的選手轉戰1/4決賽。

張子衝在1/4決賽排在第1組出賽，最終同樣以第7名完賽，無緣晉級。

蘇柏賢則出戰男子200米單人皮艇預賽，蘇柏賢在預賽第2組錄得38秒447的時間，在小組中排第6，未能直入半決賽之下，需與排第3至7位的5位選手，轉戰周四早上的1/4決賽，爭取晉身半決賽。

【乒乓雙打】

港隊兩對混雙組合分別於首圈出賽，陳顥樺夥拍李嘉宜對湖北熊夢陽及馮亞蘭，首兩局各勝一局，及後港隊以8：11、9：11不敵對手，無緣晉級。

另一港隊組合姚鈞濤及吳詠琳迎戰遼寧隊，以局數0：3落敗，同樣未能晉級。

9月21日

【劍擊】

【19:00】

江旻憓銅牌戰硬撼東奧金牌得主孫一文，江旻憓發揮出色，以15：14力挫對手，險勝一劍，成功奪下一面銅牌，為港隊爭取到第6面獎牌，港隊今屆已取得1金5銅。

明日將出戰重劍女團。

【18:15】

江旻憓4強迎戰福建代表林聲，江旻憓與對方拉鋸，各有攻守，惟最後江旻憓連番失手，力戰下以11：15惜敗，稍後7時轉戰銅牌賽，硬撼東奧金牌得主孫一文。

【16:20】

江旻憓8強迎戰上海劍手黃怡歡，江旻憓主導全場，在全場領先下，以15：7大勝對手，闖入4強，稍後下午6時爭入決賽 。

【15:00】

港隊在16強上演內戰，由江旻憓迎戰何迪琳，最終江旻憓以15：6擊敗隊友何迪琳，晉身8強。

【13:40】

今日港隊6人出戰重劍個人賽。

男重

上屆全運會重劍個人賽銅牌的方凱申遭滑鐵盧，於小組賽3勝3負 ，總排名列27位，無緣出線淘汰賽。

另外何瑋桁及吳浩天就分別以第21及23位晉級，惟兩人俱在32強不敵對手，何瑋桁以11：15不敵江蘇的杜佳明，吳浩天同以11：15告負。

女重

小組賽中連翊希及何廸琳同樣獲3勝3負，分別以第16及22名攜手晉身32強。江旻憓則毫無壓力，以5勝1負戰績，以總排名第6輕鬆晉級淘汰賽。

江旻憓在首場淘汰賽面對江蘇的許誠子，輕鬆以大比數15：6擊敗對手；何迪琳在32強面對3號種子福建選手林偉紅，有驚無險以15：11成功晉級，兩位女將將會在16強碰上，上演港隊內戰；惟連翊希就以9：15不敵山東侯光娟，32強止步。

【運動攀登】

在預賽總成績位列第8名的陳翔志，今日出戰兩項全能決賽。各選手先由抱石賽開始。陳翔志發揮出色，在第1條路線首次嘗試就完成，在第3條路線成為唯一登頂的選手，暫位列第3位。

在難度賽中，運動員需在限時6分鐘內攀爬15米以上的人工牆，每人只有一次機會。陳翔志攀上30+個把手，時間為2分50秒，在湖北潘愚非幾乎完成整個路段，結果以47+個把手完成後，陳翔志在難度賽排第4位，計算抱石賽及難度賽後排在第3名，但湖南的翟海濱上訴得直，在所有選手完成後獲得再次挑戰的機會，結果攀上42+個把手，令陳翔志在難度賽最終以第5名完成。累計總成績，陳翔志抱石賽第3位及難度賽第5名，最終得第4。

【田徑】

港隊今日由楊文蔚、鄧伊程及張靜嵐出戰女子跳高。

鄧伊程及張靜嵐跳過1米70後，二人隨後挑戰1米75，惟二人都未能在3次試跳中越過1米75，最終二人排在最後兩席。

而楊文蔚則在1米70一躍而過後，亦在兩跳下成功躍過1米75，惟在1米80三次試跳都未能挑戰成功，最終以第15名完成賽事。

女子100米欄預賽港隊有呂麗瑤出賽，呂麗瑤在第1組第4線上陣，最終跑出13秒33，在小組名列第3、總成績第9位下，未能晉身決賽。

【沙灘排球】

港隊王沛林及徐錦龍在最後一戰面對陝西，直落兩局以15：21及14：21不敵對手，分組錄得4連敗後完成今屆賽事。

9月20日

【劍擊】

【18:25】

同樣轉戰銅牌戰的女子花劍隊迎戰陝西，港隊早前段打得不錯，比分咬得緊湊，惟第六局被拉開差距，最終以36：45告負，得第4。

【16:55】

在4強不敵頭號種子福建的香港男子花劍隊與江蘇隊上演銅牌戰，港隊開賽初段一直領先，保持優勢，最終以45：36擊敗對手，為港隊贏得一面銅牌。

▲ 香港男子花劍隊團體賽贏得一面銅牌。（香港劍擊總會Facebook）

▲ 香港男子花劍隊團體賽贏得一面銅牌。（香港劍擊總會Facebook）

【15:30】

港隊女子花劍隊同樣硬撼頭號種子福建，力戰下以33：45告負，稍後5時半與陝西隊爭銅牌。

【14:30】

港隊男子花劍隊4強面對頭號種子福建，港隊開賽初段已陷於劣勢，雖然港隊曾一度將比分收窄至1分，惟隨後又被拉開，最終以29：45不敵福建轉戰銅牌戰，稍後下午4時將與江蘇隊爭奪銅牌。

【13:20】

女子花劍隊由鄭曉為、關渝澄、符妤名及范琳娜出戰，8強迎戰浙江隊，港隊晉級過程驚險，曾一度落後6分，在劣勢扳平比分，最後險勝一劍以42：41晉級4強。

【11:55】

劍擊花劍團體賽今日展開，男子花劍港隊直接獲得8強資格，首場賽事45:29擊敗上海隊，連續兩屆晉級4強，下午1時30分鬥頭號種子福建隊爭入決賽。

【田徑】

港隊在女子100米賽率先登場由陳佩琦、李巧怡、江俊淇出戰，第1組的陳佩琦以12.52排末席；第2組的李巧怡造出12.68位列第9；第3組的江俊淇跑出12.29排第8，惟3位女將均未能晉身晚上的決賽。

在女子400米預賽第2組起步的潘幸慧，跑出59秒25衝線獲小組第6，未能晉身決賽。賽後表示因傷勢問題，將退出周四（23日）的4×100接力預賽，並表示呂麗瑤將有機會接替跑第4棒。

在男子100米預賽則由黃卓熙及何偉倫出戰，何偉倫在第1組第6線造出10秒87位列小組第5；黃卓熙在第3組跑出10秒94排末席，同樣未能晉身決賽。

男子跳遠資格賽則由陳銘泰出賽，在第1跳被判犯規後，經過調整後在第2跳造出7米68，雖在第3試跳再被判犯規，但7米68足以令他以第8名晉身周三（22日）晚上7時25分的決賽。

【沙灘排球】

杜詠彤與江卓儀今日迎戰強敵海南陷於苦戰，首局打得緊湊，力戰下以18：21先失一局，第2局再以12：21告負。最終杜詠彤與江卓儀以1勝3負在5支隊伍中排第4，無緣晉級。

男子組方面，王沛林與徐錦龍同樣面對海南，力戰下以0：2（17：21、16：21）告負，錄得小組賽3連敗，已經無緣出線，明日最後一仗對陣陝西。

9月19日

【運動攀登】

男子全能賽港隊有陳翔志及歐智鋒出戰，爭奪前8躋身明天的決賽。

全能賽分為抱石賽及難度賽，在今午進行的抱石賽中，有4條線路予運動員挑戰，每條線路運動員有5分鐘時間嘗試。賽道上亦設有「Zone」讓運動員額外得分，按完成路線嘗試次數數（越少越好）及獲「Zone」分嘗試次數（越少越好）進行排名。

陳翔志率先登場，在首條路線第1次嘗試便輕鬆取下，在第2條路線在數次失敗後，於第7次嘗試順利完成，惟在第3條路線未能完成整條路線，僅得「Zone」分。陳翔志在第4條路線回勇，1次嘗試便取下，暫列第7位

歐智鋒在首條路線同樣輕鬆完成，第2條路線於第8次嘗試下順利完成。不過，歐智鋒同樣在第3條路線受挫，多次嘗試下亦未能完成，幸好在第4條路線以1次嘗試下完成，暫列第11位。

兩小時後的難度賽，運動員需在限時6分鐘內攀爬15米以上的人工牆，每人只有一次機會，成績會按運動員最終攀登高度計算，如多於1位運動員攀至相同高度，則以所需時間定勝負。

陳翔志在難度賽排名第10位，總成績第8位順利闖入決賽；至於中午暫列第11位的歐智鋒則以第12位完成難度賽，總成績第12位無緣決賽。

【劍擊】

【17:42】

蔡俊彥在8強迎戰山西劍手許杰，蔡俊彥開局就處於下風，中段被拉開至6：11，不過蔡俊彥及時回勇，在落後9：14時連取4分追至13：14，惟最終仍以13：15憾負，8強止步。

明日（19日）香港代表隊出戰男、女子花劍團體賽，力爭佳績。

【16:05】

男花

蔡俊彥16強硬撼2號種子福建劍手陳偉全，蔡俊彥在中段一直落後2至3分下，從8：11開始逆轉，最終以15：13反勝，奪下8強席位。

另外，同樣晉級16強的楊子加則以7：15告負，無緣晉級。

女花

女花方面，鄭曉為32強以15：14一劍之差險勝孫夏園，符妤名同樣在32強勝一劍以14：13勝王雨婷，二人同晉級16強。

其後，鄭曉為16強硬撼1號種子石玥，以6：15告負；符妤名則迎戰2號種子陳情緣，力戰下不敵對方。

【12:50】

劍擊花劍個人賽今日（19日）上演。

男花

東京奧運個人賽金牌得主張家朗因膝傷退賽後，港隊由張小倫、楊子加及蔡俊彥出戰個人賽及團體賽，楊子加在小組賽打出5勝1負，排第4晉級淘汰賽；蔡俊彥及張小倫則同錄4勝2負，分別以第7名第10名晉級。

及後張小倫及蔡俊彥在32強淘汰賽相遇，最終蔡俊彥以15：7戰勝張小倫晉級，將與2號種子陳偉全爭奪8強席位。

楊子加在32強15：5輕取廣東的吳小龍晉級16強，將於16強鬥陝西的5號種子黃永希。

女花

鄭曉為於小組賽錄得5勝1負以第8名晉級32強淘汰賽。

符妤名及關渝澄同樣錄得4勝2負分別以第10及第11名出線。

【空手道自由搏擊】

首次出戰全運的黃卓莉在女子自由搏擊61公斤以上級首圈以0：1不敵山東選手丁慧慧。其後丁慧慧於16強出局，港將因此未能取得復活賽資格。

另外，吳昊晉出戰男子自由搏擊75公斤以上級，首圈面對浙江的章文凱，期間被罰4犯而遭淘汰，其後章文凱在8強賽亦遭淘汰，因而失落復活賽資格。

【沙灘排球】

港隊沙灘排球男、女子組合同日分途出擊。

杜詠彤與江卓儀面對寧夏，二人主導整場賽事以21：16、21：10力壓對手，奪下首捷，錄得一勝兩負守住出線希望。

男子組方面，王沛林及徐錦龍迎戰新疆，以18：21先失一場，第2局力戰至「刁時」惜負22：24，直落兩局不敵，錄得兩連敗，以兩負成績排榜尾。

【乒乓球】

男團

港隊面對同為3戰全敗的湖南，作先鋒的蘇致力戰下以1：3不敵朱錦鵬，第2場由陳顥樺面對謝聰凡，以總場數以3：1為港隊扳平一局。

第3場由姚鈞濤上陣，苦戰下以1：3負予龍屹，第4場由蘇致再度登場亦以0：3不敵謝聰凡，港隊最終以總場數1：3告負，小組賽4戰全敗排榜末。

女團

女子組方面，首局由李嘉宜面對蔣慧，以直落3局不敵蔣慧，第2場吳詠琳同樣直落3局不敵對手。第3場周穎詩面對王一朵雖先取一局，惟其後連失3局，最終港隊直落3場失利，小組賽4戰全敗排敬排末座。

9月18日

【空手道】

港將32歲劉知名在男子個人形摘下銅牌，為港隊奪得今年第4面獎牌。

劉知名在男子個人形首輪以第3名晉級，其後在次輪以套拳「北谷屋良公相君」以第2名落入銅牌戰。

【空手道自由搏擊】

周曦活在女子自由搏擊61公斤級以下級出戰，首圈迎戰廣東的林曉玲期間，以0：1告負，轉戰復活賽。

李嘉維則出戰男子自由搏擊75公斤以下級，在首輪面對廣西的覃炳桂，成功以2：0擊敗覃炳桂。

在16強迎戰四川的孫紹杰，比賽途中李嘉維不慎撞到膝蓋而觸發韌帶傷患，導致動作有所減慢，最終以0：1飲恨。不過受惠孫紹杰在其後闖入決賽下獲得復活的機會，順利於復活賽擊敗浙江陳錦超晉級銅牌戰。

李嘉維在銅牌戰山西高璇儀爭奪銅牌，惟李嘉維在銅牌戰上的進攻被判3次犯規，最終雙方未有得分下裁判判港將落敗，飲恨得第4。

【乒乓球】

男團

港隊面對河北首場由陳顥樺上陣迎戰周愷，雖港將以11：8先贏一局，惟及後被對手連追3局（ 5：11、9：11、10：12）反撲，未能為港隊取得領先。

第2場由姚鈞濤面對梁靖崑，直落3局（5：11、6：11、3：11）告負。

第3戰由今屆首次上陣的蔡俊杰對陣梁儼薴，蔡俊杰開局在連輸兩局（6：11、7：11）下，雖在第3局以11：9扳回一局，惟在第4局再負3：11，最終港隊直落3場不敵河北。

同日港隊再迎戰衛冕的上海，首局被陳顥樺對陣趙釗彥，雖然港將在首局以1：11大比數落敗，不過陳顥樺及時回勇連贏兩局（11：9、11：8）反先，惟在第4局「刁時」下以10：12憾負。

第2戰由姚鈞濤硬撼趙子豪直落3局（8：11、10：12、9：11）下告負。

第3戰港隊派出今屆賽事首初上陣的鮑奕文迎戰孫正，雙方比分一直接近，惟鮑奕文以局數1：３不敵，最終港隊直落3場告負。

小組賽錄得3連敗，明天小組賽最後一戰，對陣同為3戰全敗的湖南，力爭小組賽首場勝捷。

女團

港隊今日迎戰北京，首場由吳詠琳對陣孫晨，雙方梅花間竹各贏兩局（11：5、8：11、11：9、7：11），惜港將在第5局後勁不繼，以4：11告負，局數2：3失利。

第2場由周穎詩上陣面對郭雨涵，直落3局（7：11、5：11、6：11）不敵對方。

第3戰由李嘉宜對陣年僅15歲的覃予萱，港將直落3局（6：11、9：11、6：11）告負，港隊直落3場不敵北京。

同日港隊再硬撼廣東，首場再次由吳詠琳率先上陣對陣黃頴琦，港將在先贏一局11：9下連輸兩局（9：11、5：11），吳詠琳在關鍵時刻抵住壓力，連取兩局（12：10、11：9）逆轉，令港隊領先總場數1：０。

第2場由周穎詩硬撼劉詩雯，港將力戰下仍直落3局告負。

第3戰港隊派出今屆首次上陣江芷林迎戰張遲，直落3局落敗。

第4戰吳詠琳再度上陣硬撼劉詩雯，惟有明顯差距下，港將直落3局大比分（3：11、2：11、1：11）不敵劉詩雯，最終港隊以總場數1：3不敵廣東。

小組賽錄3連敗，明日將會面對陝西，爭奪小組賽首場勝仗。

【沙灘排球】

港隊沙灘排球男、女子組合同日分途出擊。

男隊徐錦龍夥拍王沛林被編於F組，同組隊伍有湖北、新疆、海南及陝西。港隊首戰迎戰湖北，直落15：21、9：21不敵湖北，

女隊由杜詠彤聯同江卓儀被編於E組，同組對手包括重慶、海南、山東及寧夏。第2戰以19：21、17：21不敵重慶，錄得兩連敗。

9月17日

【劍擊】

今日（17日）港隊分途出戰男、女子佩劍團體賽。

男子佩劍團體賽港隊與河南隊爭奪8強資格，惟以39：45惜敗河南隊，淘汰賽止步。

女子佩劍團體賽港隊與山東隊爭奪8強資格，最終以29：45不敵山東隊，無緣晉級8強。

港隊佩劍隊完成今次全運之旅，周日（19日）會舉行花劍個人賽。

【運動攀登】

在男子速度預賽港隊由陳翔志及黃卓楠率先上陣，速度賽需要選手攀上角度95度、15米高的人工牆，選手需要在兩次機會中爭取前16名晉級。

首輪黃卓楠起步順利，惟後段失手未能完成，他在第2次嘗試造出6秒68的時間，惟排第17位，無緣晉級。

在第2組出場的陳翔志在首輪以7秒17完成，其後在第2次嘗試造出7秒20，最終排第19位預賽止步。

陳翔志明日轉戰全能賽。

【乒乓球】

女團

由於港隊乒乓球的主力戰將都會出戰本月20至25在卡塔爾多哈舉行的WTT挑戰賽，故參加全運會的香港女子隊都是以年青球員為主。港隊女團由吳詠琳、周穎詩、李嘉宜、江芷林及黃凱彤組成，身處D組的港隊與江蘇、廣東、北京及陝西同組，爭首兩名出線半準決賽。

港隊在首戰面對江蘇由周穎詩作先鋒，惟出師不利，直落3局下以0：３不敵對手錢天一，港隊總局數落後0：1。

第2場由吳詠琳出戰第二場單打迎戰蒯曼，在先輸一局5：11下，立即以11：8扳平，惟最後輸兩局6：11和7：11，港隊總局數落後0：2。

第3場單打，港隊由李嘉宜對陣石洵瑤，在早段連輸兩局大比分3：11和1：11，在第3局打得比較緊湊，惟最終仍然輸10：12，直落3局不敵石洵瑤；香港隊最終以總局數0：3不敵江蘇。

港隊乒乓女團將於明日（18日）進行兩場賽事，先是上午10時迎戰北京，然後在下午5時再鬥廣東。

男團

港隊男團首戰迎戰山東隊，由出蘇致作先鋒面對于子洋，直落3局11：8、11：9、11：6為港隊先拔頭籌，港隊總場數領先1：0。

第2場由陳顥樺對陣劉丁碩，3局戰況激烈，雙方打得緊湊，惟陳顥樺連失3局，總場數被山東隊扳平至1：1。

第3場港隊以姚鈞濤對上全開源，港將在力戰下直落3局不敵對，港隊總場數反落後1：2。

第4戰由蘇致再次上陣，與劉丁碩鬥得難分難解，首局打得緊湊僅以12：14失利，在再輸一局6：11後，蘇致以11：7扳回一局，惟在第4局再負7：11，港隊在總場數1：3不敵山東。

9月16日

花劍代表奧運金牌得主張家朗原本將會在19日（星期日）出戰個人賽，惟他日前練習期間弄傷左邊膝蓋，為免傷勢惡化，已經返港接受治療。

【劍擊】

劍擊項目在今日（16日）正式展開，港隊率先由佩劍隊出戰，港隊派出6人羅浩天、何思朗、陳卓謙、林衍蕙、歐倩瑩及馬暤孜出賽，惟最終均於32強止步，明日將轉戰團體賽。

男佩

何思朗小組賽成績5勝1負，總成績以第3名出線，32強以13：15不敵北京的王恒宇。

陳卓謙小組賽成績3勝3負，總成績以第16名出線，32強以8：15不敵遼寧的王石。

羅浩天小組賽成績3勝3負，總成績以第18名出線，32強以8：15不敵江蘇的林霄。

女佩

林衍蕙小組賽成績3勝3負，總成績以第15名出線，32強以10：15不敵上海選手。

馬暤孜小組賽成績2勝4負，總成績以第23名出線，32強以6：15不敵江蘇的楊恒郁。

歐倩瑩小組賽成績2勝4負，總成績以第24名出線，32強以11：15不敵湖北的殷海雲。

今屆全運會劍擊賽事將會連續兩日進行同一劍種的個人賽及團體賽，佩劍賽事於16至17日上演，花劍在19至20日舉行，重劍於21及22日舉行。

9月14日

【場地單車】

【17:00】

港隊場地單車賽事最後一場由李思穎壓軸出戰女子全能賽。最終李思穎以第四名完成全能賽，與獎牌擦身而過。

【15:00】

李慧詩在凱林賽過程中狀態大勇，未受太大挑戰就晉身決賽，惟決賽中遭對手阻擋下兩次未能從外檔突圍，力追下搶得一面銅牌，今屆共取1金1銅完成賽事。

【14:00】

李慧詩在半決賽中於第二組出場，李慧詩繼續有出色發揮，在進入最後一圈前開始發力，於外檔爬頭進佔第一位，以小組首名晉級決賽，稍後2時54分爭今屆第二金。

另外，杜棹熙則出戰男子凱林賽半決賽，同樣於最後一圈時發力，惟未能從後趕上，終以第四名衝過終點。凱林賽半決賽由12位車手分兩組競逐，每組前3名晉級決賽，另外3位車手則跌落7至12名名次賽。杜棹熙本來跌入名次賽，不過及後同組前三名有車手因犯規而被罰，令杜棹熙能補上決賽席位，將於下午3時再登場。

【10:20】

「牛下女車神」李慧詩昨日於爭先賽奪得金牌後，今日即轉戰凱林賽，於今日下午2時爭入決賽。賽事共28名選手，第一輪取8人晉級下午2時的半決賽，其餘選手則在復活賽爭奪4個半決賽席位，半決賽再取6人晉級2時54分舉行的決賽。

而李海恩於第一圈名列第三，在復活賽同樣以第三名完成，無緣晉級。

另外，男子組方面杜棹熙於凱林賽第一圈列小組第三位，未能直接晉級，不過隨後於復活賽表現大勇，首名過終點，晉級下午2時12分的半決賽，最終以第6名完成賽事。

羅子駿則同樣在凱林賽第一圈名列小組第三位，惟在復活賽不敵對手，無緣晉級。

9月13日

【場地單車】

全運會場地單車項目女子爭先賽今早舉行，香港首席女子車手李慧詩先於爭先賽八強，以2:0擊敗河北選手樊永虹晉身四強，及後於四強再對江蘇代表翟菲，李慧詩以2:0獲勝。李慧詩由首圈淘汰賽至四強未失一局，躋身今午壓軸決賽面對老對手、上海代表鍾天使，成功擊敗對手奪得金牌。

【羽毛球】

港羽男雙組合柯展聰聯同鍾瀚霖出戰16強，硬撼北京組合張楠及馮彥哲。港隊組合力戰下不敵，以12：21、11：21止步於16強。

男單李卓耀在16強戰迎戰安徽球手董天堯，在落後1局下扳平戰局，惟最終未能逆轉比賽，無緣8強。

混雙上，鍾瀚霖聯同吳芷柔16強對陣廣東組合任翔宇及馮雪穎，力戰下不敵對手，直落兩局告負，16強止步。

9月12日

【場地單車】

場地單車女子爭先賽次圈，李慧詩力壓遼寧的王麗娟，順利晉身12強。在12強中，面對浙江的童夢琦同樣輕鬆過關，強勢晉級8強。

男子組爭先賽，羅子駿次圈不敵山東的張淼，在隨後的「復活賽」勝廣東的李志偉，成功晉身12強。

港隊由梁嘉儒出戰場地單車男子全能賽，比賽1日之內鬥4個項目，分別為10公里捕捉賽、衝刺賽，以及淘汰賽和25公里記分賽，完成全部4個賽項後，梁嘉儒以總分123分奪下一面銅牌，為香港單車隊在今屆全運會獲得首面獎牌。

【羽毛球】

港羽男雙組合柯展聰及鍾瀚霖出戰雙打32強賽事，憑著決勝局出色的發揮，有驚無險下以局數2：1擊敗上海的安俊臣及陳思航，晉級男雙16強。

男單方面，李卓耀直落兩局輕屐對手晉身16強。

女單方面，張櫻美及楊芯宜，分別不敵江西的張藝曼與湖南的周萌，雙雙在首圈止步。

混雙上，鍾瀚霖夥拍吳芷柔以局數2：1反勝湖南的周志宏及坑姝良，躋身16強。

9月11日

【場地單車】

女子組的爭先賽資格賽港隊派出三人上陣，第一個出場的是李海恩，以11秒319列第25位，李慧詩第二個上場，時間為10秒514, 名列第3位，楊礎搖第三個上場，時間是11秒679列第26位，最終只有李慧詩能晉級淘汰圈。

及後在首圈淘汰賽中，李慧詩一對一比賽面對河北的劉天姿，輕易勝出，躋身次圈16強比賽。

而男子組的爭先賽資格賽，羅子駿以9秒773排第12名、杜棹熙以10秒202 排第22名，他們二人皆晉身首圈比賽，而陳鍵烽則以11秒038位列第26位，無緣晉級。

羅子駿在首圈淘汰賽勝浙江的陸家辰，將晉身次圈比賽；另外，杜棹熙首圈不敵山東的畢文軍，落入「復活賽」，後未能復活，無緣晉級。

【藝術體操】

藝術體操女子個人全能賽，港隊代表鄭勵臻經過圈、球、棒、帶4套動作後，取得總分43.35分，在20名參賽運動員中排第19位，未能躋身決賽。

9月10日

【拳擊】

香港拳擊代表曹星如今日（10日）出戰男子57公斤級別16強賽，面對煤礦體協代表王鑫炎。最終兩人經過3回合賽事後，裁判以大多數裁定王鑫炎勝出，曹星如以點數落敗，未能晉級8強。

【場地單車】

首場場地單車賽事是團體競速賽，一共有12隊參加，李慧詩夥拍小將楊礎搖出戰，楊礎搖先以20秒152完成第一圈比賽，李慧詩以14秒090接力完成，二人合力以34秒242位列第10位，由於只有頭8名可晉級，所以港隊在團體競速賽提早出局。

明日李慧詩將出戰女子爭先賽，會分三日進行，共有27名女將參加，明天先進行200米計時賽以及首圈一對一的淘汰賽及復活賽。

男、女子團體追逐賽資格賽亦在今日上演。男子組賽事共13隊參賽，港隊由梁峻榮、高肇蔚、梁嘉儒及伍柏亨出戰，最終4人合力踩出4分04秒249名列第10位。雖然港隊無緣晉級半決賽，但打破約兩年前於仁川亞洲錦標賽創下的香港紀錄（4分05秒608）。女子資格賽方面，港隊由楊倩玉、逄瑤，梁寶儀、李思穎出戰，最終4人踩出4分32秒444，在10隊中名列第9位，資格賽止步。

9月9日

第十四屆全國運動會將於下周三晚（15日）在西安奧體中心體育場開幕，開幕禮港隊持旗手為運動攀登代表歐智鋒，帶領香港代表團步入會場。

歐智鋒將在今屆全運會出戰運動攀登男子速度賽及全能賽。

【場地單車】

「牛下女車神」東京奧運銅牌得主李慧詩，將於明日領軍香港場地單車隊9男9女出戰全運會，第一場是早上9時半的女子團體競速賽的資格賽，李慧詩將聯同楊礎搖及李海恩參加。

【棒球】

港隊今日（9日）出戰小組賽最後1場賽事，力求爭全運首勝，惟港隊在開局就開始落後，在大幅落後下方文熙打出安打，令陳思宇跑回本壘逆境下取1分，最終以1：9不敵對手，未嚐首勝下結束今屆全運之旅。

【羽毛球】

港隊今日與同排第5位的湖南隊爭入名次賽，由陳延澤作先鋒迎戰周澤奇，第1局已經打得激烈，陳延澤雖入局較慢被對手領先，不過陳延澤後段回勇追平比分，與對方打至「刁時」，惟以21：23先失一局。第2局陳延澤力戰下仍以18：21惜敗，港隊落後總局數0：1。

第2場由柯展聰夥拍鍾瀚霖對陣劉適文與周志宏，第1局港隊局初就打出優勢，惟後段被對手反超後逆轉，以19：21先失一局。經歷第1局被逆轉後的港隊狀態回勇，接連搶分，第2局以21：16扳平局數。決勝局港隊狀態延續強勢，在未曾落後下以21：15再取一局，港隊扳平總局數1：1。

第3場派出李卓耀硬撼劉亮，首局李卓耀雖然落後但一直緊追比分，曾一度追至17：17，惟未能反超下以18：21先失一局。第2局李卓耀在中段就成功把握機會反超，以21：19扳平。決勝局中李卓耀在發揮不及對手下，以14：21不敵劉亮，港隊落後總局數1：2。

第4場港隊由呂俊瑋聯同鄒軒朗迎戰柴飈及張穩，港隊首局在落後下調整狀態，成功扭轉局勢以21：17先取一局。第2局港隊同樣面對劣勢，惟未能如上局般逆轉，以13：21被對手扳平局數。決勝局港隊仍然未能佔優，以16：21不敵對手，最終港隊以總局數1：3落敗。在小組賽以1勝3負位列小組榜尾，失落名次賽。

9月8日

【拳擊】

曹星如為港出戰男子57公斤級拳擊賽事，今日在榆林市進行抽籤，首戰會在本周五（10日）16強迎戰煤礦體協代表團的王鑫炎。在賽事不設銅牌戰下，籤運不錯的曹星如只要勝出兩場便能晉級4強穩袋獎牌。

【羽毛球】

經過昨日（7日）取得首勝後，港隊只要在餘下的小組賽不失一場仍有晉級4強希望，今日（8日）迎戰江西隊，可謂不容有失。港隊首戰由李卓耀面對強敵曾贏得2018年青年奧運會男單金牌的李詩灃。李卓耀在早段被李詩灃一段狂攻下拉開７分，先失一局8：21。第２局局李卓耀雖然緊咬比分，曾一度幾乎追平，但李詩灃在暫停後打出一段10：2的攻勢，李卓耀以11：21再負一場，港隊落後總局數0：1。

第2場港隊派出柯展聰夥拍鍾瀚霖對陣王鵬程及熊旭，第１局港隊與對手拉鋸，多次與對手戰平，打至「刁時」成功以22：20先取首局。第２局不像首局般拉鋸，港隊在對攻上有優勢再贏一局21：15，扳平總局數至1：1

第3場由黃永棋迎戰趙俊鵬，惟黃永棋狀態不如預期直落兩局8：21、10：21不敵對手，令港隊落後總局數1：2。

第4場港隊以鄒軒朗聯同呂俊瑋面對陳俊霖與辜正洋，港隊發揮穩定在不曾落後下以21：12、21：16為港隊再度扳平總局數2：2。

第5場由陳延澤迎戰葉浩坤一直保持領先，在對手緊追下扛住壓力，以21：19奪下首局。惟江西的葉浩坤在第2局攻勢凌厲，在中段大幅拋離陳延澤下，以21：12追平局數。決勝局兩人互有攻守，可惜陳延澤在發揮不及對手，最終以15：21不敵，港隊以總局數2：3惜負江西隊，亦是代表港隊無緣4強。明日（9日）港隊在小組賽最後一場迎戰同以1勝3負排第5位的湖南隊，若得勝仍能以小組第3、4名躋身名次賽。

9月7日

【網球】

張瑋桓4強迎戰來自四川王雅繁，張瑋桓首局狀態大勇下連破對手兩個發球局領先3：0，雖曾被對手追平，不過在對手整盤5次失誤下，張瑋桓仍然以6：4先取首盤。

張瑋桓第2盤依然在局初就有領先，帶住優勢至5：4，只要保住發球局就能晉級4強，在不設銅牌戰下穩奪獎牌，惟張瑋桓未能把握機會，更連失3局以5：7被逆轉一局。

第3盤決勝盤張瑋桓更是被對方全場壓制下，以0：6不敵，無緣4強。

【羽毛球】

港隊今場面對遼寧隊，由李卓耀對陣張維伊，首局李卓耀雖然落後，但仍然咬緊比分，曾兩度追平，惟被對手打出一波搶攻，以17：21先失一局。第２局李卓耀再度在落後下搶攻，在後段直追比分至「刁時」，並以22：20追平局數。決勝局李卓耀主導局勢，靠著中段優勢以21：16取下這局，港隊總局數領先１: 0。

港隊在第2場派出柯展聰夥拍鍾瀚霖出戰胡超瑋與李俊慧，港隊首局在鍾瀚霖狀態大勇多次扣殺下，先以21：14取下一局。及後，遼寧隊在第2局在落後下回勇，幾乎追平港隊比分，但港隊仍以21：18再贏一局，港隊總局數領先２: 0。

港隊第3場以陳延澤迎戰楊啟明，陳延澤打出壓倒性表現，兩場在他主宰下以21：6及21：8輕鬆取下兩局，港隊以總局數３: 0奪小組賽首勝。

港隊仍然有出綫希望，只要在餘下兩場全勝，就有機會與其他隊伍靠淨勝局決出名次。

9月6日

【網球】

張瑋桓女單16強對陣江西球手鄭嫵雙。首盤張瑋桓首個發球局就被打破下，先輸一盤2：6。第2盤張瑋桓入局較慢，初段落後1：3，惟她在後段表現大勇，一口氣連得5局，以7：5追平盤數1：1。

鄭嫵雙因傷退出第3盤，令張瑋桓有驚無險晉級8強。

王康怡同樣出戰16強，面對強敵湖北球手尤曉迪，力戰下不敵尤曉迪，直落兩盤1：6、1：6告負，女單16強止步。

【羽毛球】

港隊男團小組賽迎戰廣東隊，首場派出陳延澤對陣蘇旭陽，陳延澤入局較慢，以12：21先失一局。第2局陳延澤曾兩度領先，但出現失誤無法延續優勢，再失一局18：21，港隊落後總局數0：1。

第2局由呂俊瑋夥拍鄒軒朗迎戰任翔宇與梁偉鏗，面對強敵港隊初段稍有領先，但廣東拿回節奏，以21：12先取一局。第二局港隊狀態不俗，惟中段開始失勢，結果以15：21再負一局，港隊此時落後總局數0：2。

第3戰李卓耀硬撼全國冠軍賽男單冠軍的雷蘭曦，李卓耀面對強敵不落下風，早段戰況膠著與對手四度戰平，李卓耀憑著一段7：0大爆發以21：14取下首局。第2局戰況繼續激烈，但李卓耀未能如上局般爆發，被對手以15：21追平局數。在決勝局初段李卓耀就陷於劣勢，最終未能收覆失地以11：21不敵，港隊在小組賽二連敗。

【棒球】

港隊第３場迎戰四川隊，港隊首局就陷苦戰，被對手打出5支安打連得8分，其後在第3局與第5局分別再失3分及2分。不過，港隊重整旗鼓，第6局譚浩其擊出二壘安打，成功將陳卓喬送回本壘，奪下本屆全運會港隊的第1分，成功破蛋。之後，再有莫穎東與莫竣棓取得第2分，惟比分差距較大下，港隊以2：13不敵四川，小組賽錄3連敗。

9月５日

【網球】

混雙組合王康傑聯同胞妹王康怡16強遇上強敵孫子玥夥拍張擇的江蘇組合，港隊在首個發球局已經失利，首盤先輸3：6。第2盤港隊一度領先2：1，惟被對手連贏5局，以2：6再失一盤，16強止步。

另一對混雙組合廸安與張瑋桓對陣廣東的莫業聰及王欣瑜，港隊入局較慢，首個發球局被打破下，先輸一盤1：6。其後港隊在第2局回勇，港隊組合以細分7：3取勝追平。決勝盤戰況爭持，惟港隊中段被破發，最終以4：6惜負對手，無緣8強。

【羽毛球】

港隊在男團附加賽要與山東隊爭入小組賽，由世界排名第17的李卓耀打頭陣迎戰劉海東，順利以兩局21：11、21：15奪下首勝，總局數領先1：0。

其後港隊由呂俊瑋夥拍鄒軒朗迎戰郭新娃及郭昱辰，開局被對手先以14：21取下一局，港隊落後局數０：１。第2局，港隊漸有起色，打出一段6：1，保持優勢下以21：17扳平局數。惟在決勝局打成均勢，港隊在中段開始失利，最終以13：21落敗，總局數被山東隊追平至1：1。

第3局港隊由陳延澤對陣李昀澤，陳延澤首局初段不在狀態一度大幅落後，但其後連追7分反超前，可惜在後段未能把握機會，被以21：19先負首局。第2局，陳延澤表現失色，再負一局7：21，港隊總局數落後1：2。

第4局鍾瀚霖聯同柯展聰迎戰洪鑄文及吳軼斐，港隊首局先輸12：21，次局回勇扳平一局21：17。在決勝局後段雙方各有失誤，最終以柯展聰憑著關鍵時刻的扣殺，帶領港隊以21：19反勝局數，成功扳平總局數2：2。

最後一關由黃永棋把守，面對劉澤甲在落後下仍與對方保持均勢，後段反超前，以21：15逆轉取下首局。雙方在次局展開拉鋸戰，兩人打到「刁時」，其後3度戰平，最終由黃永棋把握機會連奪兩分，力戰下以25：23勝出，港隊成功上演反勝戲碼，以總局數3：2，躋身男團小組賽階段。

港隊在女團附加賽則與廣東隊爭入小組賽，首場女單由馬子雪對上韓露萱，以12：21先失一局，第２局戰況爭持激烈，雙方分差在3分內，可惜以18：21惜負對手，港隊落後總局數０：1。

第2局港隊由尤漫瑩夥拍范嘉茵硬撼李怡婧及奧運女雙銀牌得主陳清晨，港隊發揮明顯不及對手，以10：21、9：21不敵對手，港隊落後總局數０：2。

面對在「叫糊」的廣東隊，港隊派出楊芯宜出戰鄔洛愉，楊芯宜雖然先贏一局21：15，惟對手展開反擊，楊芯宜以13：21、9：21落敗，最終港隊以總局數0：3不敵廣東隊，小組賽門外止步。

【羽毛球小組賽】

港隊羽毛球男團在早前附加賽，以場數3：2逆轉戰勝山東隊晉級小組賽，與福建隊、遼寧、湖南、廣東隊及江西隊力爭兩個4強席位，小組第3、4名亦可晉身第5至8名次賽。

港隊首場由陳延澤對陣翁泓陽，雙方勢均力敵，互有領先，在翁泓陽領先下，陳延澤雖兩度守住賽點，但以17：21先失一局。第2局，翁泓陽大勇一度領先8分，陳延澤無力回天下以12：21再失一局，港隊落後總局數0：1。

第2局港隊由派出何煒麟與張德正出戰韓呈愷及歐烜屹，雖在開局落後，但港隊積極搶攻，曾一度反超前11：10，但福建隊仍以21：18取下首局。港隊在第2局更陷於被動，以12：21再失一局，港隊此時落後總局數0：2。

第3局港隊派李卓耀硬撼諶龍，曾一度領先11：5，但諶龍沉著應戰，並與李卓耀七度戰平下打至「刁時」，諶龍更連取2分以22：20取下首局。及後一局李卓耀陷於被動，被諶龍漸漸拉開比分，最終港隊李卓耀以9：21不敵諶龍，小組賽首戰告敗。

【棒球】

港隊迎戰「第十四屆全運會資格賽暨全國棒球冠軍杯賽」冠軍隊伍廣東，港隊第一局與對方各打出1支安打，打成均勢，皆沒有得分，但在第2局港隊開始失守，被對手一口氣連得8分拉開，最終港隊以0：15告負，小組賽錄得兩連敗。

9月4日

【網球】

男子組，王康傑繼續聯同廸安在8強碰上3號種子、江蘇組合張擇及華潤豪，在整體發揮始終不及對手下，以兩盤比分1：6下不敵對手，8強止步。

女子組方面，女單張瑋桓對陣湖南的劉芷瑞，張瑋桓狀態大勇下，以直落兩盤6：1及6：2輕取對手晉級１６強。

【棒球】

棒球小組賽港隊位處B組，對手有天津、四川、陝西及廣東，每組首兩名將殺入4強，第3、4名則會落入排名賽爭奪5-8名。

港隊今日首戰遇上強敵，四度金牌得主的天津隊，先攻打出安打港隊未能把握機得分，反而天津隊氣勢如虹，全場共擊出7支安打下，港隊以0：10不敵。

9月3日

【網球】

男子組，王康傑迎戰江西球手黃浩遠，王康傑面對一場硬仗，雙方力戰下，王康傑以6：8、4：6惜負對手次圈止步。廸安對陣浙江選手吳易昺，直落兩盤3：6、2：6不敵對手，無緣晉級。

女子組方面，王康怡對陣廣西球手袁程依依，因天雨關係，令比賽一度中斷逾2小時。不過，未能影響王康怡的發揮，激戰以6：4、7：5直落兩盤闖入16強。同隊胡可澄面對湖北球手鄭欽文，直落兩盤2：6、1：6不敵對手，次圈止步。

混雙上，王康傑與胞妹王康怡迎戰貴州選手張雅涵及郭涵煜，直落兩盤6：1、6：2輕鬆晉級。王康傑男雙拍檔廸安聯同張瑋桓，同樣直落兩盤6：1、6：1擊敗來自澳門的關嘉誠及姚思儂，躋身次圈。

【武術套路】

楊頌熹在太極拳項目以9.52分得第8位，於太極劍獲得8.326分，以17.846位列末座完賽。

莫宛螢和楊千締，分別在太極拳得到8.243分及8.003分，而太極劍分別得8.916分及8.006分，發揮不及其他省份代表。最終莫宛螢和楊千締在兩個項目合取17.159分及16.009分、位列最後兩席。

9月2日

【網球】

男子組，廸安直落兩盤6：2、6：4擊敗山東球手李義可晉身男單次圈，隊友計維宇則以0：6、1：6不敵山東的逄仁龍，在首輪止步。

王康傑聯同廸安出戰男雙次圈賽事，面對河北的余冰玉、卓聖霖。首盤早段港隊被打破發球局處於被動，同其後愈戰愈勇，順利以7：6、6：4，直落兩盤躋身8強。

女子組方面，王康怡首圈迎戰遼寧球手逯佳境，強勢以直落兩局4：0、6：4擊敗對手晉級。隊友胡可澄面對廣東的尼瑪卓瑪，輕鬆直落兩盤6：0、6：1擊敗對手闖次圈，惟另一女單球手伍曼瑩則在激戰3盤下，以6：4、4：6、1：6，惜敗對手無緣晉級。

【武術套路】

劉子龍在男子南拳、南刀、南棍全能賽上場，他在南拳表現出色，以9.723分排第4位。惟未能在後延續優勢，南刀以9.02分名列末席，南棍以9.403分排第10位，總成績得28.146分位列第12名完賽。另外陳錦松團體賽的男子槍術之中，亦以8.2分於13名選手中敬陪末席。

女子組方面，沈曉榆，在長拳項目獲得7.996分，其後在劍術和槍術得到8.26分及7.646分，於3項賽事同列末席下，最終以23.902分完成賽事。

9月1日

【網球】

第14屆全國運動會雖在9月15日開幕，但部分賽事已經陸續展開，今日（1日）港隊率先由網球隊出戰賽事，有王康傑、迪安、張瑋桓、王康怡出戰男、女子單打及雙打的首輪賽事。

香港男單排名第1的王康傑，在單打首戰面對有主場之利的陝西球手曾思達，但未受挑戰，直落兩盤擊敗對手晉級。稍作休息後，夥拍迪安出戰男雙賽事，迎戰北京組合崔杰／特日格樂，以7：6及6：3同樣直落兩盤擊敗對手晉級次圈。

另一男單球手吳奇龍面對浙江球手布雲朝克特，可惜吳奇龍首局出現多次失誤，第2盤雖有改善但仍然不能收覆失地，以局數2：6及3：6，在首圈止步。吳奇龍下午夥韋正樺出戰男雙，惜直落兩盤6：2、6：2不敵河北組合無緣晉級。

女子組方面，張瑋桓面對黑龍江球手阮紫瀛輕鬆取勝，以直落兩盤6：1、6：0晉級。但在下午，張瑋桓與王康怡出戰女雙，直落兩盤6：4、6：3不敵浙江組合無緣晉級。另一港隊女雙組合吳筠柔及胡可澄激戰下，以盤數1：2惜敗吉林組合，首圈止步。

【武術套路】

港隊武術首先出戰的是出戰男子長拳、刀術、棍術全能的郭君晧，加上女子南拳、南刀、南棍全能劉寶欣及李泳容。

郭君晧在長拳以8.963分，在13名對手中敬陪末席，可惜其後在刀術及棍術項目棄權，未能完成賽事。

李泳容及劉寶欣亦出戰女子南拳、南刀、南棍全能，兩人在南拳分別得7.916分及7.046分，其後李泳容出戰南刀後暫得15.799分，劉寶欣則得到14.732，在14名選手中位列最後兩席，惟後來亦在南棍項目棄權，未能完賽。

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記者：李榮忠