【全運會】曹星如16強止步無緣獎牌　單車男團追逐賽刷新香港紀錄【不斷更新】

▲ 全運會於9月15日至27日在陝西舉行，在8月底亦陸續開賽，將不斷更新香港運動員最新戰況。（梁偉榮攝）

全運會是中國水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會，港隊是第七度參與這項盛事。第14屆全國運動會將於9月15日至27日在陝西舉行，今屆陝西全運在8月底陸續開賽，並在9月15日於西安正式開幕。香港將會派出169名運動員，參加18個大項。

9月10日

【拳擊】

香港拳擊代表曹星如今日（10日）出戰男子57公斤級別16強賽，面對煤礦體協代表王鑫炎。最終兩人經過3回合賽事後，裁判以大多數裁定王鑫炎勝出，曹星如以點數落敗，未能晉級8強。

【場地單車】

首場場地單車賽事是團體競速賽，一共有12隊參加，李慧詩夥拍小將楊礎搖出戰，楊礎搖先以20秒152完成第一圈比賽，李慧詩以14秒090接力完成，二人合力以34秒242位列第10位，由於只有頭8名可晉級，所以港隊在團體競速賽提早出局。

明日李慧詩將出戰女子爭先賽，會分三日進行，共有27名女將參加，明天先進行200米計時賽以及首圈一對一的淘汰賽及復活賽。

男、女子團體追逐賽資格賽亦在今日上演。男子組賽事共13隊參賽，港隊由梁峻榮、高肇蔚、梁嘉儒及伍柏亨出戰，最終4人合力踩出4分04秒249名列第10位。雖然港隊無緣晉級半決賽，但打破約兩年前於仁川亞洲錦標賽創下的香港紀錄（4分05秒608）。女子資格賽方面，港隊由楊倩玉、逄瑤，梁寶儀、李思穎出戰，最終4人踩出4分32秒444，在10隊中名列第9位，資格賽止步。

9月9日

第十四屆全國運動會將於下周三晚（15日）在西安奧體中心體育場開幕，開幕禮港隊持旗手為運動攀登代表歐智鋒，帶領香港代表團步入會場。

歐智鋒將在今屆全運會出戰運動攀登男子速度賽及全能賽。

【場地單車】

「牛下女車神」東京奧運銅牌得主李慧詩，將於明日領軍香港場地單車隊9男9女出戰全運會，第一場是早上9時半的女子團體競速賽的資格賽，李慧詩將聯同楊礎搖及李海恩參加。

【棒球】

港隊今日（9日）出戰小組賽最後1場賽事，力求爭全運首勝，惟港隊在開局就開始落後，在大幅落後下方文熙打出安打，令陳思宇跑回本壘逆境下取1分，最終以1：9不敵對手，未嚐首勝下結束今屆全運之旅。

【羽毛球】

港隊今日與同排第5位的湖南隊爭入名次賽，由陳延澤作先鋒迎戰周澤奇，第1局已經打得激烈，陳延澤雖入局較慢被對手領先，不過陳延澤後段回勇追平比分，與對方打至「刁時」，惟以21：23先失一局。第2局陳延澤力戰下仍以18：21惜敗，港隊落後總局數0：1。

第2場由柯展聰夥拍鍾瀚霖對陣劉適文與周志宏，第1局港隊局初就打出優勢，惟後段被對手反超後逆轉，以19：21先失一局。經歷第1局被逆轉後的港隊狀態回勇，接連搶分，第2局以21：16扳平局數。決勝局港隊狀態延續強勢，在未曾落後下以21：15再取一局，港隊扳平總局數1：1。

第3場派出李卓耀硬撼劉亮，首局李卓耀雖然落後但一直緊追比分，曾一度追至17：17，惟未能反超下以18：21先失一局。第2局李卓耀在中段就成功把握機會反超，以21：19扳平。決勝局中李卓耀在發揮不及對手下，以14：21不敵劉亮，港隊落後總局數1：2。

第4場港隊由呂俊瑋聯同鄒軒朗迎戰柴飈及張穩，港隊首局在落後下調整狀態，成功扭轉局勢以21：17先取一局。第2局港隊同樣面對劣勢，惟未能如上局般逆轉，以13：21被對手扳平局數。決勝局港隊仍然未能佔優，以16：21不敵對手，最終港隊以總局數1：3落敗。在小組賽以1勝3負位列小組榜尾，失落名次賽。

9月8日

【拳擊】

曹星如為港出戰男子57公斤級拳擊賽事，今日在榆林市進行抽籤，首戰會在本周五（10日）16強迎戰煤礦體協代表團的王鑫炎。在賽事不設銅牌戰下，籤運不錯的曹星如只要勝出兩場便能晉級4強穩袋獎牌。

【羽毛球】

經過昨日（7日）取得首勝後，港隊只要在餘下的小組賽不失一場仍有晉級4強希望，今日（8日）迎戰江西隊，可謂不容有失。港隊首戰由李卓耀面對強敵曾贏得2018年青年奧運會男單金牌的李詩灃。李卓耀在早段被李詩灃一段狂攻下拉開７分，先失一局8：21。第２局局李卓耀雖然緊咬比分，曾一度幾乎追平，但李詩灃在暫停後打出一段10：2的攻勢，李卓耀以11：21再負一場，港隊落後總局數0：1。

第2場港隊派出柯展聰夥拍鍾瀚霖對陣王鵬程及熊旭，第１局港隊與對手拉鋸，多次與對手戰平，打至「刁時」成功以22：20先取首局。第２局不像首局般拉鋸，港隊在對攻上有優勢再贏一局21：15，扳平總局數至1：1

第3場由黃永棋迎戰趙俊鵬，惟黃永棋狀態不如預期直落兩局8：21、10：21不敵對手，令港隊落後總局數1：2。

第4場港隊以鄒軒朗聯同呂俊瑋面對陳俊霖與辜正洋，港隊發揮穩定在不曾落後下以21：12、21：16為港隊再度扳平總局數2：2。

第5場由陳延澤迎戰葉浩坤一直保持領先，在對手緊追下扛住壓力，以21：19奪下首局。惟江西的葉浩坤在第2局攻勢凌厲，在中段大幅拋離陳延澤下，以21：12追平局數。決勝局兩人互有攻守，可惜陳延澤在發揮不及對手，最終以15：21不敵，港隊以總局數2：3惜負江西隊，亦是代表港隊無緣4強。明日（9日）港隊在小組賽最後一場迎戰同以1勝3負排第5位的湖南隊，若得勝仍能以小組第3、4名躋身名次賽。

9月7日

【網球】

張瑋桓4強迎戰來自四川王雅繁，張瑋桓首局狀態大勇下連破對手兩個發球局領先3：0，雖曾被對手追平，不過在對手整盤5次失誤下，張瑋桓仍然以6：4先取首盤。

張瑋桓第2盤依然在局初就有領先，帶住優勢至5：4，只要保住發球局就能晉級4強，在不設銅牌戰下穩奪獎牌，惟張瑋桓未能把握機會，更連失3局以5：7被逆轉一局。

第3盤決勝盤張瑋桓更是被對方全場壓制下，以0：6不敵，無緣4強。

【羽毛球】

港隊今場面對遼寧隊，由李卓耀對陣張維伊，首局李卓耀雖然落後，但仍然咬緊比分，曾兩度追平，惟被對手打出一波搶攻，以17：21先失一局。第２局李卓耀再度在落後下搶攻，在後段直追比分至「刁時」，並以22：20追平局數。決勝局李卓耀主導局勢，靠著中段優勢以21：16取下這局，港隊總局數領先１: 0。

港隊在第2場派出柯展聰夥拍鍾瀚霖出戰胡超瑋與李俊慧，港隊首局在鍾瀚霖狀態大勇多次扣殺下，先以21：14取下一局。及後，遼寧隊在第2局在落後下回勇，幾乎追平港隊比分，但港隊仍以21：18再贏一局，港隊總局數領先２: 0。

港隊第3場以陳延澤迎戰楊啟明，陳延澤打出壓倒性表現，兩場在他主宰下以21：6及21：8輕鬆取下兩局，港隊以總局數３: 0奪小組賽首勝。

港隊仍然有出綫希望，只要在餘下兩場全勝，就有機會與其他隊伍靠淨勝局決出名次。

9月6日

【網球】

張瑋桓女單16強對陣江西球手鄭嫵雙。首盤張瑋桓首個發球局就被打破下，先輸一盤2：6。第2盤張瑋桓入局較慢，初段落後1：3，惟她在後段表現大勇，一口氣連得5局，以7：5追平盤數1：1。

鄭嫵雙因傷退出第3盤，令張瑋桓有驚無險晉級8強。

王康怡同樣出戰16強，面對強敵湖北球手尤曉迪，力戰下不敵尤曉迪，直落兩盤1：6、1：6告負，女單16強止步。

【羽毛球】

港隊男團小組賽迎戰廣東隊，首場派出陳延澤對陣蘇旭陽，陳延澤入局較慢，以12：21先失一局。第2局陳延澤曾兩度領先，但出現失誤無法延續優勢，再失一局18：21，港隊落後總局數0：1。

第2局由呂俊瑋夥拍鄒軒朗迎戰任翔宇與梁偉鏗，面對強敵港隊初段稍有領先，但廣東拿回節奏，以21：12先取一局。第二局港隊狀態不俗，惟中段開始失勢，結果以15：21再負一局，港隊此時落後總局數0：2。

第3戰李卓耀硬撼全國冠軍賽男單冠軍的雷蘭曦，李卓耀面對強敵不落下風，早段戰況膠著與對手四度戰平，李卓耀憑著一段7：0大爆發以21：14取下首局。第2局戰況繼續激烈，但李卓耀未能如上局般爆發，被對手以15：21追平局數。在決勝局初段李卓耀就陷於劣勢，最終未能收覆失地以11：21不敵，港隊在小組賽二連敗。

【棒球】

港隊第３場迎戰四川隊，港隊首局就陷苦戰，被對手打出5支安打連得8分，其後在第3局與第5局分別再失3分及2分。不過，港隊重整旗鼓，第6局譚浩其擊出二壘安打，成功將陳卓喬送回本壘，奪下本屆全運會港隊的第1分，成功破蛋。之後，再有莫穎東與莫竣棓取得第2分，惟比分差距較大下，港隊以2：13不敵四川，小組賽錄3連敗。

9月５日

【網球】

混雙組合王康傑聯同胞妹王康怡16強遇上強敵孫子玥夥拍張擇的江蘇組合，港隊在首個發球局已經失利，首盤先輸3：6。第2盤港隊一度領先2：1，惟被對手連贏5局，以2：6再失一盤，16強止步。

另一對混雙組合廸安與張瑋桓對陣廣東的莫業聰及王欣瑜，港隊入局較慢，首個發球局被打破下，先輸一盤1：6。其後港隊在第2局回勇，港隊組合以細分7：3取勝追平。決勝盤戰況爭持，惟港隊中段被破發，最終以4：6惜負對手，無緣8強。

【羽毛球】

港隊在男團附加賽要與山東隊爭入小組賽，由世界排名第17的李卓耀打頭陣迎戰劉海東，順利以兩局21：11、21：15奪下首勝，總局數領先1：0。

其後港隊由呂俊瑋夥拍鄒軒朗迎戰郭新娃及郭昱辰，開局被對手先以14：21取下一局，港隊落後局數０：１。第2局，港隊漸有起色，打出一段6：1，保持優勢下以21：17扳平局數。惟在決勝局打成均勢，港隊在中段開始失利，最終以13：21落敗，總局數被山東隊追平至1：1。

第3局港隊由陳延澤對陣李昀澤，陳延澤首局初段不在狀態一度大幅落後，但其後連追7分反超前，可惜在後段未能把握機會，被以21：19先負首局。第2局，陳延澤表現失色，再負一局7：21，港隊總局數落後1：2。

第4局鍾瀚霖聯同柯展聰迎戰洪鑄文及吳軼斐，港隊首局先輸12：21，次局回勇扳平一局21：17。在決勝局後段雙方各有失誤，最終以柯展聰憑著關鍵時刻的扣殺，帶領港隊以21：19反勝局數，成功扳平總局數2：2。

最後一關由黃永棋把守，面對劉澤甲在落後下仍與對方保持均勢，後段反超前，以21：15逆轉取下首局。雙方在次局展開拉鋸戰，兩人打到「刁時」，其後3度戰平，最終由黃永棋把握機會連奪兩分，力戰下以25：23勝出，港隊成功上演反勝戲碼，以總局數3：2，躋身男團小組賽階段。

港隊在女團附加賽則與廣東隊爭入小組賽，首場女單由馬子雪對上韓露萱，以12：21先失一局，第２局戰況爭持激烈，雙方分差在3分內，可惜以18：21惜負對手，港隊落後總局數０：1。

第2局港隊由尤漫瑩夥拍范嘉茵硬撼李怡婧及奧運女雙銀牌得主陳清晨，港隊發揮明顯不及對手，以10：21、9：21不敵對手，港隊落後總局數０：2。

面對在「叫糊」的廣東隊，港隊派出楊芯宜出戰鄔洛愉，楊芯宜雖然先贏一局21：15，惟對手展開反擊，楊芯宜以13：21、9：21落敗，最終港隊以總局數0：3不敵廣東隊，小組賽門外止步。

【羽毛球小組賽】

港隊羽毛球男團在早前附加賽，以場數3：2逆轉戰勝山東隊晉級小組賽，與福建隊、遼寧、湖南、廣東隊及江西隊力爭兩個4強席位，小組第3、4名亦可晉身第5至8名次賽。

港隊首場由陳延澤對陣翁泓陽，雙方勢均力敵，互有領先，在翁泓陽領先下，陳延澤雖兩度守住賽點，但以17：21先失一局。第2局，翁泓陽大勇一度領先8分，陳延澤無力回天下以12：21再失一局，港隊落後總局數0：1。

第2局港隊由派出何煒麟與張德正出戰韓呈愷及歐烜屹，雖在開局落後，但港隊積極搶攻，曾一度反超前11：10，但福建隊仍以21：18取下首局。港隊在第2局更陷於被動，以12：21再失一局，港隊此時落後總局數0：2。

第3局港隊派李卓耀硬撼諶龍，曾一度領先11：5，但諶龍沉著應戰，並與李卓耀七度戰平下打至「刁時」，諶龍更連取2分以22：20取下首局。及後一局李卓耀陷於被動，被諶龍漸漸拉開比分，最終港隊李卓耀以9：21不敵諶龍，小組賽首戰告敗。

【棒球】

港隊迎戰「第十四屆全運會資格賽暨全國棒球冠軍杯賽」冠軍隊伍廣東，港隊第一局與對方各打出1支安打，打成均勢，皆沒有得分，但在第2局港隊開始失守，被對手一口氣連得8分拉開，最終港隊以0：15告負，小組賽錄得兩連敗。

9月4日

【網球】

男子組，王康傑繼續聯同廸安在8強碰上3號種子、江蘇組合張擇及華潤豪，在整體發揮始終不及對手下，以兩盤比分1：6下不敵對手，8強止步。

女子組方面，女單張瑋桓對陣湖南的劉芷瑞，張瑋桓狀態大勇下，以直落兩盤6：1及6：2輕取對手晉級１６強。

【棒球】

棒球小組賽港隊位處B組，對手有天津、四川、陝西及廣東，每組首兩名將殺入4強，第3、4名則會落入排名賽爭奪5-8名。

港隊今日首戰遇上強敵，四度金牌得主的天津隊，先攻打出安打港隊未能把握機得分，反而天津隊氣勢如虹，全場共擊出7支安打下，港隊以0：10不敵。

9月3日

【網球】

男子組，王康傑迎戰江西球手黃浩遠，王康傑面對一場硬仗，雙方力戰下，王康傑以6：8、4：6惜負對手次圈止步。廸安對陣浙江選手吳易昺，直落兩盤3：6、2：6不敵對手，無緣晉級。

女子組方面，王康怡對陣廣西球手袁程依依，因天雨關係，令比賽一度中斷逾2小時。不過，未能影響王康怡的發揮，激戰以6：4、7：5直落兩盤闖入16強。同隊胡可澄面對湖北球手鄭欽文，直落兩盤2：6、1：6不敵對手，次圈止步。

混雙上，王康傑與胞妹王康怡迎戰貴州選手張雅涵及郭涵煜，直落兩盤6：1、6：2輕鬆晉級。王康傑男雙拍檔廸安聯同張瑋桓，同樣直落兩盤6：1、6：1擊敗來自澳門的關嘉誠及姚思儂，躋身次圈。

【武術套路】

楊頌熹在太極拳項目以9.52分得第8位，於太極劍獲得8.326分，以17.846位列末座完賽。

莫宛螢和楊千締，分別在太極拳得到8.243分及8.003分，而太極劍分別得8.916分及8.006分，發揮不及其他省份代表。最終莫宛螢和楊千締在兩個項目合取17.159分及16.009分、位列最後兩席。

9月2日

【網球】

男子組，廸安直落兩盤6：2、6：4擊敗山東球手李義可晉身男單次圈，隊友計維宇則以0：6、1：6不敵山東的逄仁龍，在首輪止步。

王康傑聯同廸安出戰男雙次圈賽事，面對河北的余冰玉、卓聖霖。首盤早段港隊被打破發球局處於被動，同其後愈戰愈勇，順利以7：6、6：4，直落兩盤躋身8強。

女子組方面，王康怡首圈迎戰遼寧球手逯佳境，強勢以直落兩局4：0、6：4擊敗對手晉級。隊友胡可澄面對廣東的尼瑪卓瑪，輕鬆直落兩盤6：0、6：1擊敗對手闖次圈，惟另一女單球手伍曼瑩則在激戰3盤下，以6：4、4：6、1：6，惜敗對手無緣晉級。

【武術套路】

劉子龍在男子南拳、南刀、南棍全能賽上場，他在南拳表現出色，以9.723分排第4位。惟未能在後延續優勢，南刀以9.02分名列末席，南棍以9.403分排第10位，總成績得28.146分位列第12名完賽。另外陳錦松團體賽的男子槍術之中，亦以8.2分於13名選手中敬陪末席。

女子組方面，沈曉榆，在長拳項目獲得7.996分，其後在劍術和槍術得到8.26分及7.646分，於3項賽事同列末席下，最終以23.902分完成賽事。

9月1日

【網球】

第14屆全國運動會雖在9月15日開幕，但部分賽事已經陸續展開，今日（1日）港隊率先由網球隊出戰賽事，有王康傑、迪安、張瑋桓、王康怡出戰男、女子單打及雙打的首輪賽事。

香港男單排名第1的王康傑，在單打首戰面對有主場之利的陝西球手曾思達，但未受挑戰，直落兩盤擊敗對手晉級。稍作休息後，夥拍迪安出戰男雙賽事，迎戰北京組合崔杰／特日格樂，以7：6及6：3同樣直落兩盤擊敗對手晉級次圈。

另一男單球手吳奇龍面對浙江球手布雲朝克特，可惜吳奇龍首局出現多次失誤，第2盤雖有改善但仍然不能收覆失地，以局數2：6及3：6，在首圈止步。吳奇龍下午夥韋正樺出戰男雙，惜直落兩盤6：2、6：2不敵河北組合無緣晉級。

女子組方面，張瑋桓面對黑龍江球手阮紫瀛輕鬆取勝，以直落兩盤6：1、6：0晉級。但在下午，張瑋桓與王康怡出戰女雙，直落兩盤6：4、6：3不敵浙江組合無緣晉級。另一港隊女雙組合吳筠柔及胡可澄激戰下，以盤數1：2惜敗吉林組合，首圈止步。

【武術套路】

港隊武術首先出戰的是出戰男子長拳、刀術、棍術全能的郭君晧，加上女子南拳、南刀、南棍全能劉寶欣及李泳容。

郭君晧在長拳以8.963分，在13名對手中敬陪末席，可惜其後在刀術及棍術項目棄權，未能完成賽事。

李泳容及劉寶欣亦出戰女子南拳、南刀、南棍全能，兩人在南拳分別得7.916分及7.046分，其後李泳容出戰南刀後暫得15.799分，劉寶欣則得到14.732，在14名選手中位列最後兩席，惟後來亦在南棍項目棄權，未能完賽。

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記者：李榮忠