【食用安全】微波爐叮肉燥飯驚現「爆炸場面」　6種危險食物過度加熱可致起火

不少人會用微波爐叮食物，但並非所有食物都可放入微波爐。台灣一名網民日前與網上分享，稱用微波爐叮肉燥飯，結果驚現「爆炸場面」，肉燥和飯全噴出來。帖文一出引起網民熱議，大批網民均稱元兇是其中一個食物材料。

該名網民日前在Dcard圖文並茂發帖，稱一心想享用午餐的他，把一碗肉燥飯，一粒滷蛋以及一粒貢丸放進微波爐，開始加熱，但結果卻不堪設想。該名網民一打開微波爐，碗中只剩下「一啖飯」，整個微波爐都遍佈肉燥及米飯。他大感崩潰，

我只是正常的使用微波爐，哪知道微一個我的午餐瞬間都沒了。

點擊放大瀏覽台灣網友叮後的「午餐」

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不只是米飯被炸開，就連滷蛋和貢丸都被彈飛，該網友在思索兇手是蛋？還是充滿彈力的貢丸？還是自己加熱的時間過長呢？更無奈表示，

反正結論就是我的午餐沒了！

事件曝光後，不少網民直言好笑，「可以把椅子搬到微波爐前面直接吃」，「可以當減肥餐吃」，更稱這是「暴躁飯」，「炸出一番新滋味」。不過，不少「過來人」都齊為網民找出元兇！更分享自己的經驗。

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雖然微波爐加熱方便又省時，但不是任何食物都可以放進微波爐叮，使用不當分分鍾會隨時爆炸！有日本節目《ハナタカ！優越館》曾經實測日常生活中有6種食品，包括雞蛋、腸仔、明太子、魷魚等，放進微波爐叮時都要注意，建議先在表面戳洞，然後再放進微波爐叮；另蕃薯、易燒焦的食物，易燒焦，引致意外起火。

點擊下圖看不能放進微波爐叮的食物：

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中式菜肉包，中式紅豆包

不僅如此，中式菜肉包，中式紅豆包在加熱約5至12分鐘就會燃燒起火。長時間加熱食物會令水分蒸發，導致持續碳化並產生易燃氣體。當微波爐充斥著易燃氣體時，食物已燒焦的部分會帶電並產生火花，會點燃易燃氣體，可能出現爆炸性燃燒。

所以，水分較少，但油分及糖分較多的食物，溫度容易在短時間內上升，放入微波爐加熱時要留意。

點擊下圖看4類高危食物及兩招加熱貼士：

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責任編輯：羅嘉欣