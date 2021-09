▲ 荃灣廣場20米「秋月星光大道」迎中秋。(相片來源︰荃灣廣場)

中秋節臨近,荃灣廣場由9月8日起呈獻逾20米長的「秋月星光大道」迎中秋,讓你與佳人相聚於觸得到的皎月下,佳節團圓同時拍下賞月美照。此外,荃灣廣場亦特意推出「月滿.共嚐」早鳥訂座優惠,送你高達$200商場贈券及雙倍積分,街坊們不妨留意。

▲ Be Sweet 浪漫滿屋打卡位。(相片來源︰荃灣廣場)

荃灣廣場呈獻長逾20米長的「秋月星光大道」,由多個場景貫穿,當中最矚目必然是「Fly me to the Moon」,與佳人同聚於觸手可及的皎月中留影。另外,也有「浪漫滿屋和「讓夢想隨氣球起飛」等打卡位,情侶或親子遊也不俗。

▲ Fly me to the Moon 打卡位,最合情侶留影。(相片來源︰荃灣廣場)

▲ Make Today Amazing 讓夢想隨氣球起飛。(相片來源︰荃灣廣場)

商場同時也舉行「月滿.共嚐」早鳥訂座優惠,分「早鳥訂座」及「中秋歡聚」兩個階段:由9月4至10日,於指定餐飲食肆預早訂座即可獲「月滿。共嚐」電子預留證,憑證於9月11至22日期間消費滿指定金額,即送高達HK$200商場贈券及雙倍積分。而於9月11至22日推出的「中秋歡聚」則賞你高達$160商場贈券,成功換領獎賞時亦賺取消費積分,慶度中秋。

記者︰馮柏偉