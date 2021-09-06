【潮物速報】樂高LEGO聯乘巴塞隆拿足球會 5,000顆粒砌出魯營主場
休閒消費 12:11 2021/09/06
巴塞球迷留意，LEGO首次跟球會合作，推出主場魯營球場盒裝玩具，以5,509粒顆粒拼砌而成，將細節一一呈現。於香港樂高認證專門店及香港樂高探索中心禮品店購買LEGO 10284 CAMP NOU - FC Barcelona，即可獲贈40485 FC Barcelona Celebration一盒，粉絲必儲。
魯營球場為全歐洲最大及世界第二大的足球場，記錄了巴塞的勝利及輝煌成就。這盒LEGO由球場正門、比賽草地、計分板、印有「FC Barcelona」字樣的看台以及球隊座右銘「MES QUE UN CLUB」都忠實呈現，亦有球隊代表顏色的貼紙和旗幟，零售價為$2,699。
FC Barcelona Celebration則是以著名地標卡納雷特斯噴泉（Font de Canaletes）作為藍本，是球迷在球隊勝利後聚集的地方，可說是巴塞的勝利象徵。除了可砌出噴泉，更有多個球迷人仔、巴塞毛巾等細節，更是非賣品，球迷絕對不能錯過。
香港樂高認證專門店
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記者：張頌婷