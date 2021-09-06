【老鼠出沒】葵涌麵包店驚見2隻生猛老鼠　進食被老鼠排泄物玷污食物或染病

▲ 葵涌一間麵包店有2隻生猛老鼠出沒，有網民擔心引發衞生問題。

葵涌一間麵包店在關門營業後被市民拍攝到老鼠出沒，目擊者拍攝到兩隻老鼠在麵包盆及蛋糕凍櫃旁邊徘徊，其後在facebook群組發文並上載相片，有網民憂慮麵包盆或受污染，若翌日讓顧客放麵包會引發衞生問題。

該名市民在facebook群組「香港突發事故報料區」發文指，上周六（4日）晚上在葵盛東邨一間麵包店目擊此事。從相片可見，涉事麵包店已關燈、關門，不過店內有2隻老鼠出沒，在玻璃櫥窗旁邊爬行，在麵包盆及蛋糕凍櫃之間亂竄，頗活躍。

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帖文引發網民熱議。有街坊直言該店向來骯髒；有人表示認同，質疑該店的西餅放了好幾天。有網民擔心則店內用具受污染：「第二日嗰啲麵包盆又被人拿去放麵包，真係好作嘔」。另有人指出，目擊者應向食物環境衞生署反映事件。有網民更新消息指，今天（6日）剛好目擊有食環人員到訪該店，並上載相關相片。

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老鼠可傳播多種疾病

根據食物環境衞生署及衞生防護中心的資料，老鼠是一些致病病毒、立克次氏體、細菌等的貯存宿主，主要透過四種途徑侵入人體：

鼠體外寄生蟲，如蚤、蜱、蟎等

鼠帶有病原體的排泄物污染水源或食物致病

直接接觸鼠的排泄物

鼠咬傷人體

透過老鼠直接或間接傳播的疾病包括：鼠疫、鼠斑疹傷寒、斑疹熱、叢林斑疹傷寒漢、坦病毒感染、鼠咬熱等。市民應妥善儲存食物於有蓋的容器內，並小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物；丟棄的垃圾及廚餘應放在有蓋垃圾桶，並須每天清理。

同時，亦要減少接觸齧齒動物（如老鼠），避免接觸牠們及受其排泄物污染的地方；切勿用雙手直接接觸齧齒動物；接觸動物後，要立即用梘液和清水洗手，而受污染的地方應進行消毒；及如有任何傷口，應盡快清潔受損的皮膚，並用防水敷料妥善覆蓋傷口。

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責任編輯：羅嘉欣