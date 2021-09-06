【2021中秋節】信和商場會員點數可換月餅及應節食品　推月餅罐回收送20元奇華優惠券

為慶祝中秋佳節，信和集團旗下5大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場推出「賞明月．迎中秋」換領活動，提供一系列中秋佳節美食貨品，與S⁺ REWARDS會員歡度節慶。

由即日起，信和集團社交互動獎賞計劃「S⁺ REWARDS」會員可憑指定點數或憑指定勳章，勳章包括「為食家」、「屯市之友」、「奧海城人」、「荃新拍檔」、「中港城友達」及「黃金達人」。以優惠點數換領A-1 Bakery、東海堂、香港美心、香港榮華餅家、皇玥、怡健堂、奇華餅家、Patisserie Tony Wong、聖安娜餅屋、香江會 - 滙天下等10多個品牌之月餅禮盒套裝以及其他精選應節食品。

▲ 每個商場換領產品均有不同，屯門市廣場有Patisserie Tony Wong 稀少糖奶黃月餅禮盒 (8個裝)

另外，集團旗下商場今年繼續與奇華餅家合作，由9月20日起至10月3日舉行「中秋月餅罐回收活動」，只要將清潔好的任何品牌金屬月餅盒/罐，交到指定的信和集團商場內的禮賓處或服務台，即可換領奇華餅家$20折扣優惠券，而S⁺ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券，憑券於2021年12月31前在奇華餅家全線分店以正價購物滿$100或以上，可享$20折扣優惠。所有回收到的月餅盒/罐將會全數捐贈予基督教勵行會作慈善用途，既可保護環境，又可做善事，相當有意義！

▲ 由9月20日起至10月3日舉行「中秋月餅罐回收活動」，可將清潔好的任何品牌金屬月餅盒/罐，交到指定的信和集團商場內的禮賓處或服務台。

中秋月餅罐回收活動，包括8個指定信和集團商場：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、藍灣廣場、帝庭軒購物商場、尖沙咀中心及帝國中心。

記者：曾嘉善