【打擊犯罪】警方反黑行動共拘2,320人　搗破非法外圍賭注集團檢36億投注記錄

▲ 警方反黑行動共拘2,320人。

粵港澳三地警方採取打擊三合會及犯罪活動，本港警方於行動中搜查約2,000個處所，包括派對房間、酒吧及遊戲中心等，共拘捕2,320人，年齡介乎11至84歲。警方於打撀非法外圍賭博活動行動中，檢獲36億元投注記錄，是近10年的新高。

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警方有組織罪案及三合會調查科總警司黃維表示，警方聯同海關、入境處及消防處，搜查多個處所，搗破多個非法賭檔、毒品分銷中心、違規營業的娛樂場所，檢獲大批1毒品、攻擊性武器、私煙及非法投注記錄。警方亦在行動中發出3,000張違返限聚令的定額罰款告票。

黃維指出，警方行動包括針對歐洲國家盃期間的非法外圍賭博活動，打擊集團洗黑錢及利用虛擬銀行收受外圍賭注，共檢取現金逾2,100萬元、凍結多個銀行戶口涉款1,950萬，並檢獲36億元投注紀記錄，是近10年的新高，相信已瓦解兩個本地收受非法外圍賭注集團。另一個臥底行動則瓦解一個活躍在西九龍總區的黑幫分子，涉及84名資深骨幹黑幫成員。

警方又表示，拘捕的2,320人中，有內地及非華裔人士。至於廣東警方則於行動中拘捕逾1,100人，澳門警方就將2,100人拘捕或帶返警署作調查。兩地警方同樣檢獲大批毒品、現金、偽造旅遊證件、走私貨品和攻擊性武器。

▲ 警方反黑行動共拘2,320人。

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記者：黃悅晴