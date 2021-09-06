【開心速遞】Icy變心KC慘被分手　岑杏賢告別《愛回家》專心湊B？　　

▲ 《愛回家》劇情交代KC跟Icy分手。

《愛．回家之開心速遞 》造就不少受歡迎CP，當中歐瑞偉飾演的KC與岑杏賢飾演Icy為其中一對。約在半年前，由於岑杏賢陀B要暫時離開劇組，於是《愛．回家之開心速遞 》劇情交代Icy被派往海外工作。

可是在昨晚（9月5日）《愛．回家之開心速遞 》的劇情卻講Icy向KC提出分手，原因是Icy變心，二人間出現第三者，失戀的KC痛苦呼喚：「我現在好傷心，好難過。」雖然已經離開劇組，不過岑杏賢亦有份「聲演」這幕分手戲。

【BB來了】岑杏賢「卸貨」一索得男 Jennifer榮升靚媽母子平安

▲ Icy跟KC要分手了。（取自instagram）

KC為爭取年假

《愛．回家之開心速遞 》昨晚播映第1347集，劇情講述KC與Icy分隔兩地，為請假飛赴美國探望她，KC用盡一切辦法，他原打算請一個月無薪假往見Icy，卻因財困而打消念頭。

即使家裡廁所渠管淤塞，他亦不敢請假等師傅前來維修，其後他得知升職後可獲加3日年假，他即跟龍力蓮商量，最後他在Rachel（孫慧雪飾）之幫助下，成功替公司接洽到生意，立功的他如願升職。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

Icy提出分手

正當KC滿心歡喜往美國探望Icy時，他卻「摸門釘」，原來Icy靜情悄回港找他。於是他趕返港見Icy，可是Terry（李偉健飾）告訴他：「Icy已經走了。」

Icy留下一封信給KC，她於信內向KC提出分手，當中內容是：「KC，這半年來我們聚少離多，媽媽患重病時，我在美國只得一人去面對，有時真的很無助，但這時候有個人陪著我，他就是媽媽的主診醫生，漸漸發現他取代了你在我心裡的位置，對不起KC，我們分手吧。」

最新影片推介：ERROR專訪

慘被「分手」的KC十分悲傷慘呼：「Icy變了心，我現在好傷心，好難過。」

至於岑杏賢演的Icy未有出現於此集，只是以背影交代，不過她亦有份聲演，親自讀出分手信的內容。

32歲岑杏賢（Jennifer）去年11月跟任職金融的男友張嘉俊結婚，並於今年5月宣布佗B，當時岑杏賢向《愛回家》劇組請假半年，而於第1196集劇情中，KC（歐瑞偉飾）交代女友Icy飛往美國照顧媽媽，半年後才會返回崗位。

當時曾有媒體聯絡Jennifer，她表示：「多謝問候，只是Icy暫時需要返美國探親，希望到時Icy可以再同大家見面。」

【開心速遞】岑杏賢傳懷孕暫退《愛回家》 Jennifer更新IG朱千雪+楊秀惠送祝賀

▲ 今年5月，岑杏賢宣佈懷孕。（取自instagram）

回顧KC與Icy戀情

但現在最新的劇情卻交代KC與Icy分手，相信岑杏賢專心在家相夫教子，暫時不會拍劇。

回帶兩年前，KC跟Icy原本是敵對關係，直至2018年年尾，劇情交代Icy、KC跟Peter (杜大偉飾) 組成「外戚大聯盟」，二人才開始相互幫忙。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

其後劇情講述Icy為了幫KC 而特地請假，更因而錯過跟富家男朋友遊船河，結果慘被狠飛，最後卻被KC為她做的一切給感動了，她對KC芳心暗許。

之後二人更互生情愫。其中一幕講戲講述Icy接受KC，她更錫了KC一啖。