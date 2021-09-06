【開心大綜藝】何依婷被追問羅天宇緋聞　蔚雨芯受罰石春路跳繩

▲ 今集有八美。

一共四集的TVB綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》昨晚播出第三集，靚女嘉賓陣容首先有「鐵腳」林秀怡、再有「回歸」的蔚雨芯、陳嘉桓、朱智賢，以及四大新血：何依婷、邵珮詩、關嘉敏、《#後生仔傾吓偈》主持杜穎珊！

男子組方面，除了「鐵腳」楊潮凱及翟威廉擔任隊長外，還有另一「鐵腳」周志康以及新血大隻仔伍禮騫。

今集一眾嘉賓的抵達時間，除了會影響他們進入翟威廉還是楊潮凱隊外，還會根據抵達次序接受「天堂」及「地獄」級別早餐，愈遲抵達拍攝場地者愈危險。

懲罰之中，除了何依婷的「夾夾」及陳嘉桓的淋冰水，蔚雨芯的石春路跳繩亦相當攞命，身穿緊身上衣的她，邊跳邊吚嘩大叫，不過最後仍順利完成懲罰！

▲ 蔚雨芯跳石春路。

何依婷在分組懲罰中因為忽然落淚，嚇至主持林盛斌（Bob）投降，臨時決定取消其相關懲罰，並將所有衣夾遠遠拋走，場面搞笑；但在之後的環節依婷再未有受到善待，無論是潑水還是從瀡「長命梯」，眾人均會圍攻她：「你有冇喊㗎？」、「佢又喊喇佢又喊喇？水位上升喇！（淚水跌進水池）」，令依婷十分尷尬。

問答環節中，區永權再追問依婷：「你上次見羅天宇（緋聞男友）屋企人帶咗啲乜？」依婷聞言卻淡定回應謂：「我同佢唔係好熟架咋！」

▲ 談到緋聞男友羅天宇，依婷即刻變冷淡。

朱智賢亦同樣遭主持將戀事擺上枱，未知是畏高還是膽小，朱朱瀡「長命梯」時遲遲不肯下來，結果依婷完成賽事後，朱朱還是呆在起點「愛與痛的邊緣」，Bob忍不住逗她謂：「你落嚟啦！謝東閔即娶你呀！」

邵珮詩則與朱朱相反，連續兩次於主持還未喊開始就搶閘從「長命梯」瀡下來，結果要三度重賽，翟威廉搞笑「投訴」謂：「你到底想唔想收工？唔好逼我！」

▲ 朱智賢遲遲唔肯喺「長命梯」瀡落嚟。

其實翟威廉身為「元老」，於昨晚節目終於開齋獲勝，遭Bob窒爆謂：「玩咗咁多集，翟威廉終於第一次正式攞到分，你真係好犀利呀！」可惜到了決勝局，翟威廉再次失威，在組員近乎全勝的情況下，再度輸給楊潮凱，遭組員嚴重投訴，並紛紛表示要離隊過檔，場面搞笑。

