【校長專欄】期望孩子從運動員身上學會挑戰自我 崔家祥校長：人生不僅只有分數

▲ 崔家祥校長認為，人生不應只有「分數」、「操行」。

雖然今年暑假未能出外旅遊，但是大家都為在東京奧運會及殘奧會的香港運動員打氣。劍擊的張家朗、游泳的何詩蓓、乒乓球的李皓晴、杜凱琹和蘇慧音、空手道的劉慕裳、單車的李慧詩在奧運會創造了「一冠二銀三銅」的歷史佳績，羽毛球混雙、女子重劍團體、男子花劍團體、滑浪風帆女子組、乒乓球女子單打和混合雙打亦有優秀的表現，46位香港運動員全力以赴，教人振奮。

征東京殘奧的24位香港運動員永不言敗，在輪椅劍擊、硬地滾球、射箭、羽毛球、田徑、游泳、馬術、乒乓球多項比賽中大放異彩，王婷莛和梁育榮分別在女子TT11級別單打及硬地滾球混合BC4級個人賽贏得銅牌，其他運動員亦相繼晉級。當我們為健兒的勝利歡呼時，也讓孩子們從中細味許多動人的故事，學懂做人的道理。

讓孩子學習運動員的堅毅

港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」和輪椅劍擊余翠怡力戰強敵，雖然未能取得獎牌，但他們都表示：「不是看到希望才去堅持，而是堅持下去才有希望！」，從未有放棄的念頭，一定要奮戰下去。四年一度的奧運會是層次最高的大賽，運動員個個都是高手，置身其中已非僥倖，踏上頒獎台的機會更是微乎其微。運動員不會一夜之間「變勁」，他們每天都要刻苦練訓，堅持「做好自己」，在疫情下更要面對許多困難，絕非易事。再者，他們積極備戰，持續參加不少國際大賽。

「微笑劍后」江旻憓曾登上女子重劍世界排名第一，「香港女車神」李慧詩曾3奪世界冠軍、爭先賽一度20個月保持不敗，張家朗2017年勇奪世青賽男子個人花劍冠軍，之後屢次在世界盃賽事入三甲。在高強度的訓練和比賽中，運動員遇上不少強敵和困難，但他們咬緊牙關去面對種種挑戰，表現出一份堅毅不屈的精神，正是孩子應該學習的。

疫情影響了學習的時數，也改變了學習的模式，孩子們只可在上午上課，校隊及興趣班大部份都被迫停辦或轉為網上形式，教練未能親身教導。孩子們能否依照教練的遙距教導學習？能否自我監察，時常練習？檢視自己的學習水平？「自律」就是成敗的關鍵。

讓孩子學習運動員的勇敢

連奪兩面游泳銀牌的何詩蓓曾說：「比賽發揮好壞，80%與心態有關，另外20%才是體能，所以控制好心態便可有好表現」即是說運動員就算具備實力，不代表比賽時一定能發揮得到，在全球矚目的奧運舞台兩強相遇勇者勝。不少運動員有機會爭牌，但到關鍵時刻卻手緊失準，終與獎牌擦身而過。心理質素何其重要？我們可以提升實力帶來自信，也可以不斷練習帶來經驗去調整心態。

我們相信「從體驗中學習，以成功創造成功」，藉著多元化的體驗活動，讓孩子學而致用，從中獲得成功的經驗，建立自信，發掘自己的天賦，相信自己是「天生我才必有用」。另一邊廂，殘奧會的運動員要克服自身的殘疾障礙，待遇亦不盡人意，卻從來沒有放棄，這份無比的勇氣，更是教導孩子們要勇敢面對學習上、生活上、成長上的困難。與他們的困難相比，孩子們還要怕甚麼呢？

讓孩子學習運動員的氣度

奧運會的感動時刻不只是在取勝的一刹那，運動員之間的小故事教會孩子們要有風度。卡達選手和意大利選手在男子跳高金牌戰中，比賽足足進行了2小時還是不相上下，勢均力敵，大熱選手卻提出以「雙冠」來結束決賽，與對手分享榮譽，多麼大愛無私啊！羽毛球天后戴姿穎錯失金牌，銅牌得獎者印度的辛度上前安慰她，見證了友誼第一；日本乒乓球混雙組合水谷隼和伊藤美誠從小一起練習，猶如親兄妹。

水谷罹患眼疾但為了拍檔，完成人生中最後一場奧運，這是重視承諾的表現；兩位46歲的大叔參加了以年輕人為主的男子公滑板公園賽，雖然分數墊底，卻引起大家的注意，佩服並尊敬他們在這年紀繼續打拼，永不放棄。每一個故事都教導孩子們如何待人接物，如何謙虛處世。大家不妨每晚都與子女分享這些動人的故事。

讓孩子從運動中學會走自己的成長路

「更快、更高、更強、更團結」（Faster, Higher, Stronger, Together）是今屆奧運會的格言。無論是奧運會或殘奧會，每位運動員為「超越自己」，自我實現而努力，向著自己的目標進發。我們相信每一位孩子都是可教的，大家都們會竭盡全力讓孩子發光發熱。我們相信人生不應只有「分數」、「操行」，還有「欣賞與建議」和「肯定」。

我們更鼓勵孩子愛上運動，學習運動員如何堅持下去，勇敢面對困難，做自己喜歡的事，不必計較付出，也不要只論成敗，而是好好感受自己的努力，好好享受自己付出帶來的滿足感，相信自己，開創自己的成長路。期盼每位孩子能從奧運會和殘奧會領悟到挑戰自我的精神，找到自己的終身興趣，找到自己與別不同的長處，滿滿自信地成長。共勉之。

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