【真人實驗】YouTuber獨留「世上最靜房間」險崩潰　自述恐怖86分鐘：聽到血液流動及有幻覺

▲ YouTuber實測獨留「世上最靜房間」86分鐘。

假設獨留在一個全黑又安靜的環境，你覺得自己能堅持幾多分鐘?一名YouTuber就親身實測，獨留在有「世上最安靜房間」之稱的消音室。據消音室設計師建議，人不得留在該房間超過45分鐘，以免失去理智。但該YouTuber最終成功逗留了86分鐘，打破世界紀錄，更分享這86分鐘每個階段的古怪感受。

「世上最安靜房間」由美國明尼蘇達州奧菲爾德實驗室（Orfield Laboratories）設計，消音室以獨特隔音設備打造，安靜到連室內偵測出的分貝值都為負值，即低於人類聽力下限。消音室本用於測試各類產品的音量和音質，或供NASA航天員體驗和訓練適應宇宙的寂靜環境。

▲ Callux覺得很奇妙。

英國一名記者曾於2016年打破紀錄，在消音室逗留超過67分鐘。喜愛挑戰的YouTuber「Callux」得悉後也決定挑戰，帶著攝影機紀錄挑戰過程。

實驗有多項規則必須遵守：

獨自留在消音室

不可睡覺/昏厥

必須全程被監視錄影

每隔5分鐘可以說話1分鐘

除了每隔5分鐘需要對外回報情況外，其餘時間必須保持25分貝以下

可以隨時離開房間

環境一定要漆黑一片

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▲ 實驗有多項規則必須遵守。

實驗開始，Callux進入房間5分鐘，就失去方向感，雙耳亦有耳鳴；15至20分鐘後，他聲稱看見身旁有燈光在飛舞、口水增多，而腦中亦不斷自行製造一些聲音，

我不知這些聲音是否真實，我聽到一些東西，但又不知聽到什麼，因為這間房很安靜。有時就像大海的聲音。

30分鐘後，他表示聽到拖手推車的聲音，或像倫敦地鐵駛過的聲音，相信是血液在耳朵流動的聲音。1小時後，他還出現幻覺，總覺得房間有東西在移動。影片中亦可見到他的目光不斷移動，情緒一度不安，感到害怕，但由於距離世界紀錄只有幾分鐘，於是他忍下來，繼續挑戰。

這是最難捱的5分鐘，出於某些原因，我開始見到些不可能出現在房間的東西。有點恐怖。

▲ Callux開始5分鐘，就失去方向感，雙耳亦有耳鳴。

最終，他成功打破世界紀錄，在房間逗留了1小時26分鐘。他表示，去到最後階段，覺得大腦已經有點混亂、自己瘋了，自己不是自己。

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消音實驗室創辦人Steven Orfield表示，耳朵會愈來愈適應安靜的環境，讓人聽到愈多東西，例如心跳聲、胃發出的咕嚕聲、極輕微的呼吸聲等。一般人如逗留超過45分鐘，或會出現幻覺、頭痛、耳鳴，甚至失去方向感，難以行走。

假如要留半小時，就必須坐在椅子上。

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責任編輯：羅嘉欣