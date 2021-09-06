【好人好事】劏房婆婆日行5層樓梯接送4歲孫　基層獲免費飯福袋溫暖過節

▲ 銀杏館義工及社工探訪住劏房婆婆，送上中秋福袋。社企現時徵集更多福袋物資。

一年容易又中秋！還有兩個多星期便到中秋，對於一些基層家庭來說，月餅是奢侈品。日前，本港社企「銀杏館」的社工和義工探訪一位住在深水埗劏房的婆婆，送上福袋，讓婆婆感受過節的暖意。

婆婆家住劏房

本港社企「銀杏館」鼓勵長者就業，並會定期免費派飯給有需要者，更會落區幫助弱勢社群。於4日（周六），在其facebook專頁有一則帖文，分享社工和義工去探訪住在深水埗劏房的陳婆婆（化名），陳婆婆家住的劏房大廈沒電梯，她每天上上落落五層樓已是習慣，會到「銀杏館」領取免費的福飯之外，日常生活就是接送外孫上學放學。

從照片所見，劏房的環境惡劣，大樓未有閘門，石屎樓梯舊式老化，而且昏暗。一單位內有多間板間房，走廊昏暗細長，一邊牆身掛有大量衣物，兩旁盡是堆滿雜物的房間，而廚房及廁所都是共用。

▲ 義工及社工走到社區探訪基層長者。（銀杏館facebook圖片）

義工及社工探訪送上福袋

該處有陳婆婆的家、她女兒及四歲外孫一家，以及第三戶人家。探訪日當天，因為第三戶人家正在睡覺，義工及社工擔憂板間房不能阻隔聲浪，為了不打擾他人，故此沒有在屋內逗留太耐，只在屋外將善長送出的福袋交給陳婆婆。

銀杏館的「福袋」內有食品及日用品，包括梳打餅、米粉、茄汁焗豆、午餐肉、廁紙、瑤柱麵、口罩、餐廳現金券和「銀杏館」低糖半蛋黃月餅，陳婆婆接過豐富的福袋之後笑逐顏開地說：「好多謝你哋呀！」。

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徵集福袋物資

看見婆婆接到福袋真的很開心，銀杏館希望更多基層也能感受到這份溫暖心意，然而要靠更多人善心人去支持。

我們希望可以製作多些福袋，讓更多貧困基層在中秋佳節感受到祝福。

有關中秋探訪活動，現時徵集乾糧、麵類、生果、餐廳或超市現金券的物資做福袋，善長們如欲捐贈可聯絡銀杏館，一起幫助更多基層家庭感受到愛及關顧。此外，善心人亦可考慮認購「愛心月餅」，令更多人可像陳婆婆開心地過節。

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責任編輯：王明芳