【腹膜癌】韓星BoA哥哥患末期腹膜癌　暴瘦至80磅不敵癌魔39歲病逝

▲ 權順旭不敵末期腹膜癌病逝，享年39歲。

34歲韓國知名女歌手BoA（寶兒）的兄長權順旭，因不敵末期腹膜癌病逝，享年39歲。權順旭在今年5月曾透露自己的病況，當時得到大批網民關心，而BoA亦曾勉勵胞兄，更相約哥哥康復後要一起食公仔麵，惜最終事與願違。

▲ BoA證實哥哥權順旭的死訊。（圖片來源：IG@metaoloz）

BoA昨日（5日）凌晨時分在Instagram上宣布哥哥權順旭的死訊，終年39歲。由於新冠肺炎疫情關係，葬禮將於明天（7日）以非公開形式進行。權順旭的死訊傳出後，引來大批網民留言悼念；亦因權順旭本身是一位知名MV導演，與多位藝人相熟，不少歌手明星也為此表示痛心。

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權順旭今年5月在網上透露，自己患上末期腹膜癌，當時醫生宣告他只剩下不到3個月的壽命，而他亦在IG上載插喉接受化療的相片，表示由因腸梗塞而有長達兩個月的時間無法進食，體重暴跌至36公斤（約79.2磅），更需吊鹽水維生，行動亦相當困難。

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權順旭表示，當時感受到生命正在一點一滴流逝，但即使每天都流著痛苦的眼淚，他仍然不會失去希望，堅持治療到最後。而妹妹BoA亦有為哥哥打氣，鼓勵哥哥一定會戰勝病魔，並表示待哥哥痊癒後會為他煮公仔麵，再一起享用美食。

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其實權順旭曾透露，自己從去年開始健康就轉差，去年12月起更深受腹膜炎困擾。外科專科醫生梁家騮曾受訪表示，癌細胞擴散至腹膜的情況很普遍，本港每年約有1,000宗病例。

梁家騮指出，「腹膜癌」又稱為「腹膜轉移」、「腹膜擴散」，腹膜本身可以有原發癌，但最常出現的癌症是從大腸、胃、卵巢、闌尾或其他腹部器官轉移至腹膜：

胰臟癌、卵巢癌、胃癌轉移去腹膜的比例較高。大腸癌患者較多，腹膜轉移的個案也最多。其中以胰臟癌最難處理。

過往腹膜癌曾被許多人視為無法醫治，但梁家騮就指出，透過「細胞減滅手術」並結合「腹腔化療」的新療法，有機會令患者存活超過5年，從藥理學而言，療效比過往「靜脈注射」更好。

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責任編輯：羅嘉欣