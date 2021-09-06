【火辣登場】李錦記推秘製麻辣雞煲醬　簡易步驟零失敗高質四川特式菜

▲ 只需簡單幾步，就可輕鬆在家嘆盡川式麻辣惹味！(圖片由李錦記提供)

在家都嘆到餐廳的四川麻辣風味李錦記推出全新研發、極具四川風味的方便醬料包–李錦記秘製麻辣雞煲醬，一包有齊所需的醬料及香料，助你零失敗煮出餐廳級水準的川式麻辣雞煲！

簡單步驟 在家神還原餐廳級滋味

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只需預先準備雞件 (1隻雞份量)及喜愛配料，配以李錦記秘製麻辣雞煲醬方便醬料包，依包裝上的烹煮步驟，即可零失敗輕鬆烹調。

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極品鮑魚點綴雞煲

簡單加上李錦記蠔皇極品鮑魚，即開即食，鮮味濃郁的醬汁以李錦記舊庄特級蠔油秘製，將鮑魚的鮮甜美味充分呈現，瞬間嘆到極品麻辣鮑魚雞煲！

鋁袋密封包裝長效保持味道

以鋁袋密封包裝，有效保存醬料及香料的品質及味道之外，鋁袋小包不易滲漏，乾淨衞生。

四川風味醬料包

內附 秘製麻辣雞煲醬(100g) X2

特級香料包(40g) X 1

特辣辣椒粉 (3g) X 1 特點 (1) 李錦記獨門秘方製成，一包爆煮入味、一包最後掛汁，濃郁惹味醬汁包裹雞件，一口嚐盡麻辣鮮香。 (2) 精選四川花椒、辣椒乾、八角、小茴香、月桂葉、白豆蔻六款特級香料，辣味豐富有層次。 (3) 特辣辣椒粉採用指天椒，辣味十足，可隨個人喜好加入菜式。 (4) 簡單煮食步驟高度還原川菜餐廳級水準的麻辣雞煲 (5) 鋁袋密封有效保存醬料及香料的品質及味道，乾淨衞生 (6) 簡單加入李錦記蠔皇極品鮑魚，即可做出極品麻辣鮑魚雞煲 建議煮食比例 以一包醬料包，烹煮一隻雞 建議零售價 HK$49.9 重量 秘製麻辣雞煲醬243克

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責任編輯：張懿慧