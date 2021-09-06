【補鐵食物】缺乏鐵質容易疲累頭暈掉髮　營養師推介15種食物補鐵補血

▲ 營養師推介有助補鐵補血的食物

經常感到疲累、頭暈，可能是缺乏鐵質的症狀。Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）在其facebook專頁指出缺乏鐵質會出現的不適症狀，並列出20款含鐵質的食物，以及補鐵飲食貼士。

Hayley表示，鐵質是製造紅血球中「血紅素」的主要成分之一，負責運送氧氣至全身，供給各細胞使用。鐵質充足，有助減少貧血情況出現，並可增強免疫力。不過，若缺乏鐵質，則會出現以下症狀：

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鐵質食物分為動物性及植物性

鐵質分為以下兩種：

1. 血基鐵質

即動物性鐵質，食物例子主要有瘦肉、海鮮。

吸收率較高，達20至30%。（按：動物性鐵質相對較易被人體吸收）

2. 非血基鐵質

即植物性鐵質，可從90%飲食中找到，為主要的鐵質來源。

吸收率較低，約5%。

15款鐵質食物

Hayley表示，不同性別的成年人，每日鐵質的建議攝取量也不同，建議男士每日攝取8毫克，女士每日攝取量為18毫克。孕婦需求較大，建議每日攝取27毫克。

1. 動物性鐵質（血基鐵質）

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2. 植物性鐵質（非血基鐵質）

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補鐵飲食貼士

配搭含維他命C的食物進食，能促進「非血基鐵質」的吸收。

補充鐵質時，建議勿飲用茶、咖啡、牛奶等食材，以免阻礙鐵質的吸收。

鐵質於酸性環境較易吸收，同時能將「非血基鐵質」轉化為「血基鐵質」。

內容獲「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣