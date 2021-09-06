【性侵成孕】涉商場殘廁性侵低智商女致成孕　清潔工否認3罪高院受審

▲ 被告李煜明（現年35歲），被捕時任職清潔工人，被控兩項猥䙝侵犯及1項強姦罪，案件今（6日）在高等法院開審。（資料圖片）

智商只有78的女子10年前於教會認識了1名清潔工人，之後未有聯絡。至2019年中兩人再遇及相約到海洋公園遊玩，其間清潔工涉兩度非禮女方，同日晚上於商場晚膳期間，涉於傷殘人士廁所內強姦女方。事主其後發現懷孕，終止懷孕後報警，涉案清潔工人警誡下稱「呢啲嘢你情我願」，今（6日）於高等法院否認非禮及強姦共3罪，案件開審。

被告李煜明（現年35歲），被捕時任職清潔工人，被控兩項猥䙝侵犯及1項強姦罪，控罪指被告於2019年7月23日，在海洋公園分別兩度猥䙝侵犯X(案發時36歲)，並於同日在旺角新世紀廣場一傷殘人士廁所內強姦X。

控方開案陳詞指，事主X智商只有78，但非精神無行為能力人士，有能力給予同意性交或作親密行為，就本案所涉及3罪，控方指X並不同意進行。

控方指X於10年前於教會認識被告，其後兩人沒有聯絡。直至案發日兩人再見面，被告與X、X的友人Y及Y的胞姐一同到海洋公園遊玩。控方指當日中午及下午時分，被告曾非禮X的下體，當時X曾反抗及表示不情願。

同日晚上4人到旺角新世紀廣場晚膳，其間被告拉X離開餐廳，到傷殘人士廁所強姦X，X當時反抗及表示不情願。控方指被告明知X不同意及妄顧X是否同意下而進行性交，並沒有使用安全套。

及至8月15日，X因鼻子須動手術而進行尿液檢驗，並發現懷孕，X才將疑遭被告強姦一事告知胞妹，X最終於9月9日於醫院進行終止懷孕手術，並證實被告為經手人。X其後報警，被告於同月23日被捕，警誡下稱「呢啲嘢你情我願」。

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記者：林育慧