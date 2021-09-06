【阿富汗局勢】男童穿膠袋波衫成名恐塔利班綁架　10歲「小美斯」向偶像求救逃亡

▲ 阿富汗男童5年前因穿上自製的美斯膠袋波衫而成名，如今他希望美斯再一次伸出援手協助他們逃亡。

阿富汗局勢變天，塔利班武裝分子攻佔首都喀布爾後，民眾因害怕塔利班而不敢出門。阿富汗一名男童於5年前曾以膠袋自製偶像美斯的球衣而成名，更獲美斯送贈簽名球衣及擔任比賽球童。現年10歲的他仍身處阿富汗，他近日透過通訊社向美斯求救，希望偶像能協助他離開阿富汗。

綜合外國傳媒報道，來自阿富汗阿茲尼省的男童Murtaza Ahmadi，5年前因崇拜阿根廷球王美斯，穿上用藍白膠袋自製的球衣拍照，獲外國媒體大肆報道，令男童全球矚目。

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後來他不僅能跟美斯會面，在卡塔爾多哈擔任巴塞隆拿一場友誼賽的球童，美斯更向他送贈一筆善款、簽名球衣和足球。

塔利班威脅綁架男童

不過，該筆善款引起塔利班的貪念，曾對Murtaza的媽媽提出威脅，要將美斯給他們的錢交出來，否則就會抓走她的兒子。之後Murtaza一家不時被陌生人監視，更聽到住所附近傳出槍聲，嚇得他們連夜逃離家園。

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由於家人擔心Murtaza的安危，他有2年沒有上學，一家人也曾短暫赴巴基斯坦避難，申請西班牙庇護也遭拒絕。Murtaza的父親曾表示，去多哈時以為美斯會捐很多錢助兒子取得庇護，如C朗幫助敘利亞難民，但美斯卻沒有。

▲ Murtaza獲美斯送贈簽名球衣。（法新社）

據報Murtaza一家積蓄耗盡後返回阿富汗家鄉，2018年11月塔利班攻入該區後，他們逃到喀布爾至今。由於當時逃走情況危急，Murtaza連美斯送贈的簽名球衣和足球也趕不及帶走，像發了一場夢。

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小美斯︰我想到安全地方踢波

隨着上月起塔利班重掌政權，目前10歲的Murtaza透過西班牙一家通訊社，公開向美斯求救︰

我被困在公寓無法出門，我非常害怕塔利班。請幫助我搬去一個安全和寧靜的地方，我想繼續踢足球。

其22歲的姐姐Mahdia Ahmadi也表示，目前當地已沒有警察及軍隊能保障民眾安全，故每當有人敲門時，他們都擔心是塔利班上門，令他們終日惶恐不安。

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責任編輯︰王明芳