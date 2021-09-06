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【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人

親子 16:34 2021/09/06

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俄羅斯一名34歲父親驚揭好友性侵8歲女兒，憤而殺害對方。

俄羅斯日前發生一宗兇殺案，一名34歲工人8月與好友相聚，酒後揭發好友手機藏性侵女童的影片，主角更是自己8歲愛女。好友見東窗事發隨即逃走，工人私下尋兇，最終在偏僻樹林找到對方，用刀將其刺死。

驚揭好友性侵愛女

綜合外媒報導，34歲工人Vyacheslav M於上月25日與32歲好友Oleg Sviridov相聚，兩人在屋內飲酒作樂。趁好友入睡期間，Vyacheslav拿起對方手機查看在聚會中拍攝的照片，意外發現8歲愛女遭好友性侵的影片。

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Vyacheslav感到驚訝及憤怒，立即質問好友並報警，Oleg隨即落荒而逃。Vyacheslav一心只想復仇，決定私下尋兇，結果比警方早一步找到好友，在樹林中一刀刺死對方。警方2日後才在樹林裏找到Oleg的遺體。

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民眾為父親求情

警方及後翻查Oleg的手機，發現性侵受害者不只Vyacheslav女兒，還有兩名分別6歲及11歲的女童。據悉Oleg經常受託照顧Vyacheslav女兒，他媽媽表示兒子每次回家心情都非常好，稱兒子或是醉後犯案。

目前Vyacheslav被警方拘留，他承認殺害好友。事件曝光後，大批民眾為Vyacheslav求情，認為他不是「殺人犯」，只是在保護女兒及其他人的孩子，又指所有父母都會支持他的決定。

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責任編輯：王明芳

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