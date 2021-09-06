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【幫緊你應援團】Lokman夥成員向鏡粉送暖　單親母圓夢跟MIRROR合照

娛樂 14:01 2021/09/06

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MIRROR主持新節目《幫緊你應援團》。

ViuTV全新節目《GOGOX呈獻：幫緊你應援團》將於今天（6日）晚上11時播出，節目中MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德）伙拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，他們於節目中接受各式各樣的委託，為主角完成夢想，送出驚喜，亦為廣大觀眾送上一些暖意。

主持岑樂怡和Lokman。

【MIRROR成員】女友患病做手術男友盼姜濤打氣　姜MAN迅速慰問送暖

為單親母送暖

今晚播出的第一集，Lokman與阿妹度橋為本集主角Catherine送上驚喜。單親媽媽Catherine辛苦湊大兩名子女，最近受子女及朋友影響，開始留意ViuTV節目及MIRROR，而全家更成為鏡粉。

媽媽Catherine是Jer鐵粉，阿仔與阿女分別是AK及Jeremy的粉絲。Catherine更加入「粉絲媽媽團」，與一眾媽媽級鏡粉分享子女經之外，一同分享追星喜悅。

同場加映：ERROR訪問

Lokman指Catherine因MIRROR拉近與仔女的距離這件事很神奇，他稱：「我們的責任不是這麼簡單，我們有好多存在的原因，原來生命真的可以影響生命」。

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他想出「假錄影 真驚喜」的點子，先叫媽媽團成員及其子女一齊學跳舞拍片給MIRROR，原來驚喜在後頭，錄影當天MIRROR成員AK、Tiger及Alton神秘現身，令現場媽媽與小朋友們喜出望外。

MIRROR三子更為Catherine仔女送上全隊親筆簽名Box Set及生啤公仔，令他們高興得哭了出來。

撰文 : TOPick柴犬出動

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