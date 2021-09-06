【一代宗師】從薛覺先到任白歷任音樂領導80年　93歲粵劇頭架朱慶祥：我離不開音樂

▲ 縱橫梨園八十載的粵劇音樂領導朱慶祥師傅，跟不少紅伶大老倌合作過，對仙姐（白雪仙）的嚴謹認真，由衷佩服。

要成就一台好戲，粵劇老倌與樂師必須彼倡此和、鰲鳴鰲應，方能相得益彰。粵劇樂師朱慶祥，生於粵劇世家，擅長樂器貫中西，與無數紅伶大老倌合作無間。訪問中，他憶起任白、惦念唐滌生，走埠登台軼聞妙趣橫生……縱橫梨園八十載韶光，他本人已足以代表一頁粵劇歷史。

由父親朱家樂、叔父朱洪那一代，均為粵劇樂師，朱慶祥與兩兄長朱致祥、朱兆祥皆繼承衣缽。這個在馬來西亞怡保宿舍出世、七兄弟姊妹中的老么，開初並非做音樂，而是踏台板當演員。「我9歲始已和白玉堂、羅品超合作做糴兵，即行先死先的小兵。」

▲ 他最難忘的老倌是薛覺先（前排左一）。（被訪者提供）

1939年新馬師曾與花旦馬金娘在馬來西亞霹靂太平走埠登台，朱家有子初長成，年僅13歲的朱慶祥，已負責做打鑼。由演員轉跑道做音樂，因為演出的收入朝不夕保。「音樂可由頭做到尾，一定會包梗人工，始終搵食緊要。」

朱慶祥由哥哥朱致祥手把手執教，他邊學邊練邊做。朱慶祥涉獵的樂器繁而廣，無論鑼、鼓、高胡、廣東二弦、椰胡、二胡、三弦、秦琴、箏、揚琴、結他、小提琴、竹提琴、小號、色士風、喉管和大笛等皆手到拿來，如此造詣他指拜耳濡目染所致。

「粵曲我由小聽到熟，我有一個契爺，好懂打鑼鼓，我跟隨他學藝。西樂多得業餘樂師教我睇簡譜，小伙子對他們十分仰慕，譜上寫上1、2、3、4 ，對只懂工尺的我們甚感好奇，樂師又不吝賜教，久而久之中西樂都懂得。」

▲ 與任白操曲，朱慶祥負責彈古箏，當時他33歲。（被訪者提供）

兼收並蓄

鍾愛音樂，付出努力是必然，朱慶祥早、午、晚都會勤練樂器，他說玩音樂天份是重要的，同時要聽得多。「如學色士風，誰出名我就用耳朵細心去聽怎演奏、小提琴是從尹自重和梁以忠等前輩的78轉唱碟學來的。我尤愛西人音色，看電影，驚訝為何玩得咁好聲，盡量學習吸收，邊聽邊記進腦海中，兼收並蓄。」他說心之所愛，就離不開它，腦中無時無刻飄蕩着悠揚樂韻。

粵曲蘊涵唱腔（歌唱）和拍和（樂器演奏），老倌繞樑之音，也得樂師拍和。他由13歲已任「頭架」（音樂領導），如此年輕的樂師，如何駕馭老倌？「你玩得到、夾得到，就合格了，正所謂『無人抄牌』就成。」

▲ 1960年任白灌錄《帝女花》唱片，朱慶祥負責彈奏古箏。（曾耀輝攝）

老倌各自成派，有些不拘一格的往往不跟譜唱曲，樂師要一眼關七、耳聽八方「執生」，平日需把曲聽得熟練，他說當年在怡保，每一晚做不同劇目，演出往往長達一年。由於演出檔期太密集，不會排戲。演員在台上演出，樂師一見曲牌，如唱「二黃」便即時奏樂配合。「真係要好識嘢啊，也多得叔父輩樂於傾囊相授，教我們出哪韻腳，你可怎樣跟隨配合，久而久之就懂。」

走埠趣事

那些年，粵劇登台走埠熾熱，足迹遍及歐美澳紐。朱慶祥記得有次去紐西蘭，走埠總是人數不足，那次班底僅得4人，有他、雪艷梅、白如龍及一個叫李蘇掌板（擊樂組的領導），當地合作的粵劇樂師皆屬業餘，要助其校音外，他們邊奏邊看到苦情戲，思鄉情切、感懷身世下會丟下樂器痛哭無法繼續。而做梅香、丫環的，是不懂中文的土生土長女孩，演出《帝女花‧香夭》，周世顯那句「不須侍女伴身旁，下去」，下去那句要說「Get Out」她們才聽得懂，然後回應「OK」，確是笑破肚皮。提起湮遠往事，朱慶祥笑得像孩子。「當地人也沒相干，有戲看便可，毋須執到咁正。」

朱師傅與不少響噹噹的大老倌合作，他一一細數包括：白玉堂、薛覺先、石燕子、陳艷儂、林家聲、麥炳榮、紅線女、芳艷芬等，粵劇紅伶幾乎全部合作過，他最難忘的是薛覺先。「細路仔時代已久仰其大名，我9歲時登台走去後台窺看，他確是不同凡響，用上京戲的化粧，與我們廣東大戲唔靚的盔頭截然不同。當然，他做戲也是一流的。」其後，薛覺先汲取京戲服飾設計，並把西方樂器如小提琴和色士風等融入粵劇樂隊中，令人耳目一新。

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移居香港

50年代末，朱慶祥的兄長已來港在為任白掛牌頭的仙鳳鳴劇團工作，因當時他年紀不到三十，移民廳不批淮來港。一待到30歲旋即申請移居香港，當時的新劇《再世紅梅記》有一節用到古箏，因當時少人涉獵此中樂，兄長囑他要學好古箏，埋班朱慶祥即被招攬。

《再世紅梅記》公演首晚，此劇編劇唐滌生暈倒觀眾席上，成為遺作，朱慶祥憶述：「我在現場，聽到人說唐滌生暈倒送院，未散台，已收到他離世的噩耗，很突然，非常不幸」他與唐滌生見面不算多，多在排戲時碰面，但當唐滌生寫好了曲詞，會由樂師譜曲；或由樂師選好了曲牌由他填詞，朱慶祥盛讚他才華洋溢，連畫景也在行，英年早逝令人婉惜。

嚴謹仙姐

加入仙鳳鳴後，朱慶祥參與過《再世紅梅記》、《白蛇傳》、《帝女花》、《牡丹亭驚夢》等膾炙人口的任白戲寶，白雪仙的嚴謹認真，他是心悅誠服。「像電影《帝女花‧迎鳳》一幕，為配合仙姐演的長平公主走一步唱一句，台階必須做七級，沒有七級她說要重搭，由燈光至對手都有極高要求，一絲不苟。」排練一支曲可排上一個多月，當時劇團會在南灣岸邊租一間樓房來操曲。仙鳳鳴的做法是，戲目上演後，先看看戲迷反應，悶場冗長的刪減，邊做邊修改，不斷努力改革。「我這些由南洋來的小子，大開眼界，這才是大戲。」

▲ 朱慶祥最近一次與仙姐合作要數到2005年的《西樓錯夢》，她指揮若定，對樂師、鑼鼓、燈光都有要求。（被訪者提供）

1960年仙鳳鳴因拍《白蛇傳》招募舞蹈藝員，演出後留下部分演員，包括龍劍笙、梅雪詩、江雪鷺及朱劍丹等組成雛鳳鳴劇團，朱慶祥是她們的音樂領導和唱腔設計。「教雛鳳唱曲，之後再經任姐仙姐糾正，後來的新戲會為她們度唱腔，曲牌如此，你不可不唱原有的腔，最重要是啱韻腳、合氣氛。」

戲迷修養

不是賣花讚花香，朱慶祥認為全世界做大戲，最出色仍是香港，戲迷知音者眾。他慶幸任白經典如《帝女花》、《紫釵記》等灌錄成唱片，並有電影流傳下來，讓人知道前輩的唱法和演繹，如此出色的藝術，他最希望更多人可傳承、接棒和保留。「我常叮囑後輩一定要睇曲，要盡力演出，不要胡亂唱，最緊要不要做到不倫不類，這會愧對觀眾。」

他謂作為樂師要視音樂為衣食，做音樂時要專心致志，不要人在心不在。「做大戲如踢足球，音樂與演出是一個組合。」

至於戲迷，他也有寄語。「睇戲都要識睇，現在有些戲眾亂來，亂咁拍掌或者閒聊，做觀眾都要有修養。我在外國看演出，觀眾是全神貫注靜心欣賞的，看罷兩個小時，不知幾開心！」

記者：周美好