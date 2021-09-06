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【賞你住】 明起可預訂新一輪酒店　憑「HKstay」推廣碼預訂慳500元

社會 13:44 2021/09/06

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

明起可預訂新一輪賞你住活動，市民憑「HKstay」推廣碼預訂慳500元 。（資料圖片）

香港旅遊發展局再度推出的「賞你住」，明天（7日）起接受合資格市民預 訂酒店住宿計劃，名額共20,000個。新一輪計劃參與酒店達146間，在20間新加入「賞你住」活動的酒店中，有為旅客帶來香港特色文化體驗的藝術酒店，亦有酒店提供參觀住家艇等體驗活動的住宿計劃，適合一家大細、情侶、閨密、三五知己同行。

部分酒店也特別推出限定優惠，扣除「賞你住」500元折扣優惠後，雙人一晚住宿等同免費，兼贈送早餐或餐飲優惠；亦有酒店為「賞你住」參加者提供相等於房價的餐飲券，非常值得「入手」。每間酒店名額有限，先到先得。

  1. 合資格人士
  • 登記入住酒店前已年滿18歲，在香港完成接種至少一劑新冠疫苗；
  • 持有有效香港身份證。
  1. 消費收據
  • 最多2張於本地零售或餐飲實體店消費合共滿800港元的機印正本收據，消費日期為2021年8月16日至10月31日；
  • 收據必須列明商戶名稱、消費項目、日期及金額。
  1. 參與酒店
  • 146間，當中20間酒店是首次參與「賞你住」(詳列於附件)。

 4. 預訂貼士·按照酒店提供的指定方法(詳列於附件)，透過電郵或酒店預訂系統，直接向參與酒店預訂。

  • 請於電郵標題註明「HKstay」；如以酒店系統預訂則輸入「HKstay」。
  • 其他必填資料包括： -登記入住者姓名(須與身份證相符) -入住及退房日期 -酒店住宿計劃名稱 -上載消費收據副本
  1. 適用的酒店住宿計劃
  • 淨價500港元或以上的過夜住宿計劃(最多連續兩晚)。
  • 預訂時間：9月7日上午9時起直接向酒店預訂。
  • 住宿期：9月7日至11月2日(最遲10月31日登記入住)。
  1. 如何知悉自己是否成功預訂？
  • 住宿折扣優惠名額有限，先到先得。因此，當參加者提交預訂後，請耐心等候。
  • 酒店收到預訂及核實消費收據後，將於48小時內向成功預訂的客人發出確認。

更多資料可瀏覽活動網站：https://www.holidayhk.com/zh-hk/staycationdelights/

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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