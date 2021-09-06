【校長專欄】疫情限制關不住男孩子的表現 St Joe校長：男孩喜歡從實踐中學習

▲ 黃校長認為，從課外活動中學習，得着有時會比在課室上課時更加多。

男孩子是關不住的。問他們最喜歡什麼課堂，一般來說，都會回答體育課，當然，他們更喜歡小息，午膳時間。因為他們喜歡從實踐中學習，喜歡大小事情自己一手包辦。因此，從課外活動中學習，得着有時會比在課室上課時更加多。

我們學校的課外活動政策，一向都是由學生主導，老師從旁監察，擔任諮詢人角色。不管構思如何創新，甚至天馬行空，只要有意思，安全，不違反校規，學校都會協助學生完成。以前我校嘗試過在開放日時放煙火，璀璨的煙火在位於中環的校園中綻放，把校慶帶來的歡樂昇華至更高的層次。這都是當年學生會主席積極向學校爭取，保證做好一切安全措施後換來的成果。

學生每經歷了一次籌辦活動的經驗，就會成長了一些。他們學到了如何籌募資源，如何規劃活動，如何待人接物，也學會了如何避免犯錯。曾有人讚美若瑟夫到了中四之後，就會變得更大方得體，彬彬有禮，我知道這是因為他們經歷了課外活動的洗禮之後，人便慢慢變得成熟了。

然而，在疫情的環境下，舉辦課外活動實在不容易。話雖如此，靈活變通的同學們，仍然找到許多空隙可以進行課外活動。下課要回家，但是在小息時可以聯繫甚至朗誦訓練，早些回校也可以進行討論或交流。網絡世界更是安全和自由，可以舉行不同類型的比賽，例如歌唱比賽、辯論比賽、朗誦比賽、閱讀報告比賽…甚至是步行籌款，開放日等等。學生們仍然透過不同安全的渠道進行體育訓練、領袖訓練。社會服務縱然不能親自探訪，但是慰問卡，心意卡，網上視像交流也可以源源不絕。

這個夏天，本校的學生活動在安全環境下舉辦了音樂會，歌唱比賽，辯論比賽，學生會選舉等等，也有不少學生因為過去的優秀表現奪取了傑出學生獎，優秀童軍獎，國際音樂比賽金獎，聯校科展連續三年總冠軍獎等等。疫情雖然增加了學生活動的限制，但是卻給予無限的發展空間，讓他們變得更優秀，更卓越。

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