【登山意外】女登山客海蝕洞無安全裝備「綑邊遊」　疑跣腳跌落洞底水花四濺

▲ 一名女登山客進行「綑邊遊」期間疑失足跌入海水中，令人憂心其安危。

最近網上流傳一段8秒短片，令人看後大為震驚。片中可見一行人在一個海蝕洞進行「綑邊遊」，期間一名女登山客攀石前行時疑失足，整個人跌入海水中，令人憂心其安危。不少網民認為進行野外活動時應小心，做足安全措施，避免以身試險。

昨日網上多個Facebook群組都流傳著一段影片，片中可見數名登山客在一個海蝕洞進行綑邊遊，其中一名頭戴粉紅色鴨舌帽的女子，跟隨隊伍用手抓著石壁前行時疑似失足，未能捉緊石壁，整個人滑下去，並懷疑直墮海中，繼而激起水花。

在場人士目睹事發經過，尖叫聲四起。而拍片男子隨即問了一句﹕「有冇事？」影片至此結束。

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影片未有交代事發時間及地點，而片尾最終亦沒有交代失足女子的情形。由於片中女子沒有頭盔、安全繩等基本安全設備，亦引起不少網民詬病，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣