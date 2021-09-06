【死因研訊】職員指看見迷你倉走廊有火堆　致電詢問要否報警上司稱等他回來

▲ 時昌迷你倉時任區域經理黃家晉今作供。 （林宇翔攝）

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員殉職，死因研訊今（6日）續。時昌時任區域經理供稱，起火當天看見3樓迷你倉走廊地上有1個約半米高的火堆，他致電上司後，同意先等待上司到達，未有報警，但期間因驚慌及沒有接受過培訓，而沒有使用滅火筒救火。

時昌迷你倉的時任區域經理黃家晉供稱，2016年6月21日到事發淘大工業村第1座上班，上午約10時半黃從1樓辦公室看見3樓的閉路電視畫面消失了，他步行往3樓電梯大堂，看見該處的燈已熄掉。黃指打開進入迷你倉的鋼門後，看見地上有一個火堆。

黃遂致電上司呂國榮報告情況，詢問需否報警，呂要求黃先待他到達，並著他用滅火筒救火，不要報警。黃形容當時火堆在走廊中間，他確認火勢有半條走廊濶，約半米高。

黃指因滅火筒擺放在鋼門後，故他取滅火筒時，他需拉住鋼門，以防止它關上，而當時火勢已逐漸減弱，黃最後沒有使用滅火筒。黃解釋「入面好黑，加上道門自己閂，好驚，所以冇入去」。

黃續指，及後再次與呂通電話，他應呂要求到得寶商場買毛巾。呂到場後，他以毛巾掩鼻，並著黃到1樓辦公室，數分鐘後，有警員要求黃撤離現場。

研訊主任詢問黃，曾否打開鋼門觀察倉內情況。黃指後來有，並看見有濃煙湧出來，但看不見𥚃面有沒有火。黃指不知道火堆燒著什麼物件，只見是黑色物件。

黃確認沒有接受過火警、漏電、使用滅火筒等培訓，公司亦沒有指引。黃指平日的職責需要帶客人參觀、巡倉、留意電器有否需要維修等，但並不負責冷氣機及防火事宜。

死者張耀升家屬的代表律師詢問下，黄同意該火堆是他畢生親眼見過最大的火堆。代表律師質疑黃不即時報警的原因，黃指自己始終未遇過，而且已諮商過上司，並得到如此回覆。黃同意，曾在3樓大堂遇上淘大工業村的保安員及時昌的維修員，但黃未有要求他們嘗試使用滅火筒。

本研訊的兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲）。2016年6月21日牛頭角淘大工業村第一座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，兩人曾協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

聆訊下午續。

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記者：陳卓欣