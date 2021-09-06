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【熱帶風暴】「康森」移向廣東沿岸至海南島一帶　本港周末驟雨較多

社會 18:05 2021/09/06

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本港近日驟晴驟雨，天文台（6日）表示高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，本港未來兩天或有有一兩陣驟雨，至本周後期天晴酷熱；不過有兩個熱帶低氣壓分別於菲律賓以東海域及西北太平洋形成，其中位於菲律賓以東附近海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴「康森」，並迫近本港。

天文台表示，於今日下午四時，「康森」集結在馬尼拉之東南偏東約710公里，預料向西北移動，時速約15公里；按現時預測路徑，「康森」移向呂宋，進入南海，大致移向廣東沿岸至海南島一帶。

同時，另一個位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在雅蒲島之北約移向公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，未來數天將大致移向琉球群島一帶。

天文台預測，本港今大致多雲，隨後2、3日部分時間有陽光及酷熱，周末期間驟雨較多，風勢較大。

（擷自天文台網頁）

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記者：余思嵐

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