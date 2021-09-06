【思家大戰X智能愛人】李思捷投訴馮盈盈時常傾偈　FYY以急才化解尷尬問題

▲ 李思捷用數白欖方式投訴馮盈盈。

李思捷主持的遊戲節目《思家大戰》在昨晚（9月5日）播出的第2集，請來劇集《智能愛人》的李佳芯（Ali）、馮盈盈 （FYY）、泰臣、簡淑兒、Joe Junior組成「智能」隊，與陸永、麥美恩、江欣燕、盧宛茵、戴耀明組成的「愛人」隊爭奪5萬元獎金獎品！

全晚最令眾嘉賓為難問題是「問咗100個人，同鍾意嘅人攬埋一齊，男人會有咩反應？」由於答案「呼之欲出」是生理反應，爭贏回答權的智能隊隊員都盡量圍繞周邊答案包括：「心跳加速」、「緊張到流汗」及「想錫佢」等回答。

▲ 馮盈盈與麥美恩成晚似搞笑多過嚟參賽。

因為回答次序較後的盈盈，由此可答的答案都被隊友答光，她只好硬著頭皮回答：「血液集中流向身體某一處！」由於得體又中Point，獲得全場掌聲。

另一考起嘉賓問題竟是「講一部周星馳嘅電影」，雖然共有8個答案上榜，但卻相當難估。率先搶答的Ali先估《長江7號》，可惜「燒焦」咗。

▲ 麥美恩當知道所答不對時，大感錯愕。

盈盈被思捷發現常傾偈

正因如此，愛人隊爭得「隊際回答權」，可惜胸有成竹的他們回答了著名的《家有囍事》及《審死官》均沒上榜，連思捷亦不禁搲爆頭：「咁多個答案冇理由冇《審死官》！」

最後因盧宛茵回答的《美人魚》未有上榜，智能隊獲得補答權，並由打頭陣輸了一仗的Ali憑《唐伯虎點秋香》扳回一城。

▲ 馮盈盈留心地聽思捷的指示。

昨晚焦點絕對是馮盈盈，雖然江欣燕及麥美恩均表情多多又搞笑，但都不及盈盈「惹關注」；可能與Ali份外友好，盈盈一再被思捷發現傾偈。

當思捷發出3次「不准傾偈唔可以提水」警告都不得要領後，他終決定改用數白欖「阻嚇」盈盈，結果成功令盈盈扁嘴兼封嘴，更一度做出知錯表情求饒，場面搞笑。

▲ 李思捷指盈盈常與隊友傾偈。

另外，TVB在昨晚於官方臉書上載第二輪《思家觀眾大戰》有獎問答遊戲，即日起至9月8日中午12點，按入官方提供的遊戲連結，答中「問咗100位TVB台前幕後，講一個「TVB人前人後都咁Nice嘅藝員」的第一名民調答案，就有機會贏取1000元Big Big Shop電子優惠碼，得獎名額共有5個。