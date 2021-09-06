【長壽解碼】港大揭本港成全球最長壽因吸煙率低　促立法會通過全禁電子加熱煙

▲ 港大揭本港成全球最長壽因吸煙率低，促立法會通過全禁電子加熱煙。（陳靜儀攝）

本港自2013起連續7年蟬聯全球最長壽地區，港大醫學院比較香港與全球20個國家或地區，共2.63億死亡個案，發現港人長壽關鍵在於心血管疾病以及女性患癌死亡率成最低地區之一，並認為關鍵在於吸煙率低；團隊促請立法會盡快通過禁售電子煙及加熱煙的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》。

港大醫學院就全球壽命展開長達8年研究，發現在1979至2016年間，香港比起經濟合作暨發展組織（OECD）的18個國家中，男性平均高出1.86年壽命，而女性則高出2.5年，而再分析箇中原因，男逾半增壽原因是基於低吸煙率，女性則佔3分1。港大醫學院院長梁卓偉指：「香港在過去7年跑贏，最大因素是控煙做得好。」

港大醫學院（公共衞生學）公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶直言，電子吸食工具都含有尼古丁、煙草，「都可以用嚟吸毒，拎住支嘢吸，都唔知吸緊咩」，又強調目前並無任何證據指，電子加熱煙比傳統煙更少害，認為如立法會不通過全禁電子或加熱煙，會給青少年錯誤訊息。

此外，梁卓偉又指，研究發現會令人折壽原因中，佔4成最多為生活習慣，其次佔3成是基因、1成半為社會環境、1成為醫療制度、5%為環境污染；但被三度問到醫療制度中涉及引入海外醫生的看法，梁卓偉則表示與是次記者會主題無關。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文