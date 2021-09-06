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【停收捐款】612基金即時暫停收捐款　稱真普選聯盟不再執行支款指示

政治 15:46 2021/09/06

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612人道支援基金宣布，即日起暫停接受捐款。（612人道支援基金Facebook）

被警方國家安全處調查的「612人道支援基金」，今日宣布即時暫停接受捐款，直至另行通知，並就最近捐款徵詢法律意見，以及向銀行及網上捐款平台服務供應商，了解可否退款。截至今日下午1時，基金戶口有逾$721萬元。

基金在社交網站上指，收到基金託管人真普選聯盟有限公司通知，即日起不再為基金執行支款指示，故基金即時起，暫停接受捐款，直至另行通知，至於網上捐款平台，也將暫停接受單次捐款，所有已登記月捐的已全部暫停，即時不會再過數。基金又指，深切關注受影響的申請，我會盡力尋求早日解決問題。

基金在上月18日宣布，會有秩序停止運作，而警方則在本月1日承認，國家安全處正就基金涉違反港區國安法或其他香港法例展開調查。

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責任編輯：陳宛彤

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