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【潮物速報】The Little Shop搜羅歐洲特色工藝家品　為家居注入生活趣味

休閒消費 16:39 2021/09/06

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Bordallo Pinheiro全套番茄造型的餐具，令餐桌布置更添樂趣。（$280-$920）（店舖提供）

逛select shop的樂趣在於你可以認識來自世界各地的品牌，它們大多屬小眾類型、在本港沒有自己的專門店，select shop就會將品牌一些適合本地消費者口味的產品引入，最重要是數量極少，不會如量產型的產品般隨處可見。

位於銅鑼灣利園的The Little Shop就是走select shop路線，店內的家品及擺設都經精心挑選，當中的玻璃品牌IITTALA算是最為人熟悉的一個。品牌來自芬蘭，最經典及著名的產品有由被譽為芬蘭國寶級已故藝術家Oiva Toikka所設計的玻璃鳥，他以大自然的真實鳥類為靈感，並運用精湛的工匠技藝來承傳北歐的玻璃吹製美學，製作出每一隻栩栩如生亦獨一無二的玻璃鳥，而IITTALA早就受到不同家品店垂青而被引入香港，因此相信大家都不會陌生。

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至於Salakauppa同樣來自芬蘭，由設計師Johan Olin及Aamu Song兩口子一同創立。兩人喜歡走訪世界不同國家，尋找一些保留傳統工藝的生產商，再注入天馬行空的古怪設計。店內就引入了Salakauppa的一些工藝品，動物或生果等擺設以趣緻的俄羅斯套娃為靈感，由椴科植物製成，再掃上顏料及漆，並融入了俄羅斯Semenov族人的傳統手工藝，這些技術是兩口子一次旅行時發現，令擺設帶有幾分藝術味道。

不得不提還有Bordallo Pinheiro，這個葡萄牙陶瓷藝術品牌的餐具有如放大了的蔬菜，鮮艷的用色叫人賞心悅目，塑型、裝飾、上釉等工序，全由人手精心製作，女士們必定愛不釋手。

產品查詢︰2808 4438

記者︰梁靜詩

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