  • 32°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 17:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂園優惠】迪士尼推限時雙重暢玩優惠　$699任選2天入園+$840起入住2晚酒店

休閒消費 16:50 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港迪士尼樂園推雙重暢玩優惠，玩盡萬聖節加聖誕節！(圖片由香港迪士尼樂園提供)

闊別兩年，久未露面的迪士尼惡人重臨香港迪士尼樂園度假區!由 2021 年 9 月 17 日起至10月31日再次「反轉迪士尼」！樂園率先為賓客送上驚喜，由即日起可以預訂「雙重暢玩優惠」- 只需港幣$699 即可一票入園兩次，玩盡萬聖節加聖誕節！

由2021年9月8日至9 月29日期間，香港居民限時專享「2 晚起奇妙住宿優惠」，預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿2晚或以上，標準客房每晚只需港幣$840*起，海景客房每晚只需港幣$960*起。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

好評如潮的《惡人舞動迪士尼》再度搬上舞台；場內再度響遍 「惡」曲，場外更有新勢力加入邪惡陣容，迪士尼朋友亦紛紛以萬聖節造型現身，為大家送上一 個派對兩種不同玩法 - 「可愛趣怪」及「詭魅神秘」！大家只要精心挑選跟你最愛的迪士尼朋友造型相同的顏色，或相類似的服飾，打造充滿個人特色的迪士 尼萬聖裝扮入園扮鬼扮馬，與迪士尼朋友及惡人齊齊自拍，相互鬥法！

【最新影片推介】ERROR談重要人和事　珍惜當下莫讓人生後悔

香港居民尊享：「雙重暢玩」優惠

預訂日期 即日起至2022年1月18日
入園日期 2021年9月17日至2022年1月19日
優惠詳情
  • 以港幣$699任選兩天入園暢玩萬聖節及聖誕節兩大節慶盛事
  • 電子優惠券於樂園內之任何商品店以正價單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上可換領價值港幣$75或以下的指定禮品1份

  • 1 x 電子優惠券於下午4:30後在樂園內之指定餐廳^購買套餐1份即可以港幣$15購買指定小食1客

    ^適用於火箭餐廳及皇室宴會廳（兒童套餐除外）
銷售點 香港迪士尼樂園度假區官方網站 【按此】、香港迪士尼樂園正門售票處
備註
  • 優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽樂園官方網站。
  • 優惠只供持有有效香港身份證明文件之賓客使用。

香港居民尊享：2 晚起奇妙住宿優惠

預定日期 2021年9月8日至2021年9月29日
入住日期 2021年9月9日至2021年12月15日之指定日子
內容

• 預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿最少 2 晚

• 標準客房每晚港幣$840*起

• 海景客房每晚港幣$960*起

*優惠價格及附加費（如有）須另外繳付 10%服務費。實際優惠價格將按入

住及退房日期、酒店及房間類型、入住人數及於預訂時房間定價而定。
銷售點 香港迪士尼樂園度假區官方網站
備註

• 優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽樂園官方網站。

• 香港迪士尼樂園酒店星期一至星期日營業。

• 迪士尼探索家度假酒店逢星期五至星期日及一些指定日子營業（可於樂園官方網站查閱及預訂此優惠）。

【最新影片推介】蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍  女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【疫苗獎賞】利園第4周疫苗大抽獎開始登記　獎品包括迪士尼Staycation套票等
今日 12:37
【疫苗獎賞】利園第4周疫苗大抽獎開始登記　獎品包括迪士尼Staycation套票等
【迪士尼樂園】下周五萬聖節活動開幕　推2項港人專享住宿及入園優惠
今日 15:55
【迪士尼樂園】下周五萬聖節活動開幕　推2項港人專享住宿及入園優惠

你可能感興趣

【疫苗獎賞】利園第4周疫苗大抽獎開始登記　獎品包括迪士尼Staycation套票等
今日 12:37
【疫苗獎賞】利園第4周疫苗大抽獎開始登記　獎品包括迪士尼Staycation套票等
【迪士尼樂園】下周五萬聖節活動開幕　推2項港人專享住宿及入園優惠
今日 15:55
【迪士尼樂園】下周五萬聖節活動開幕　推2項港人專享住宿及入園優惠
網上購物 Local Tour 行程規劃 戶外探索 萬聖節 Disney 商品 時裝服飾 迪士尼樂園 住宿

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
今日 10:49
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛