【樂園優惠】闊別兩年迪士尼Halloween回歸 $699任選2天入園+$840起住2晚酒店
闊別兩年，久未露面的迪士尼惡人重臨香港迪士尼樂園度假區!由 2021 年 9 月 17 日起至10月31日再次「反轉迪士尼」！樂園率先為賓客送上驚喜，由即日起可以預訂「雙重暢玩優惠」- 只需港幣$699 即可一票入園兩次，玩盡萬聖節加聖誕節！
由2021年9月8日至9 月29日期間，香港居民限時專享「2 晚起奇妙住宿優惠」，預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿2晚或以上，標準客房每晚只需港幣$840*起，海景客房每晚只需港幣$960*起。
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好評如潮的《惡人舞動迪士尼》再度搬上舞台；場內再度響遍 「惡」曲，場外更有新勢力加入邪惡陣容，迪士尼朋友亦紛紛以萬聖節造型現身，為大家送上一 個派對兩種不同玩法 - 「可愛趣怪」及「詭魅神秘」！大家只要精心挑選跟你最愛的迪士尼朋友造型相同的顏色，或相類似的服飾，打造充滿個人特色的迪士 尼萬聖裝扮入園扮鬼扮馬，與迪士尼朋友及惡人齊齊自拍，相互鬥法！
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香港居民尊享：「雙重暢玩」優惠
|預訂日期
|即日起至2022年1月18日
|入園日期
|2021年9月17日至2022年1月19日
|優惠詳情
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|銷售點
|香港迪士尼樂園度假區官方網站 【按此】、香港迪士尼樂園正門售票處
|備註
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香港居民尊享：2 晚起奇妙住宿優惠
|預定日期
|2021年9月8日至2021年9月29日
|入住日期
|2021年9月9日至2021年12月15日之指定日子
|內容
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• 預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿最少 2 晚
• 標準客房每晚港幣$840*起
• 海景客房每晚港幣$960*起
*優惠價格及附加費（如有）須另外繳付 10%服務費。實際優惠價格將按入
住及退房日期、酒店及房間類型、入住人數及於預訂時房間定價而定。
|銷售點
|香港迪士尼樂園度假區官方網站
|備註
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• 優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽樂園官方網站。
• 香港迪士尼樂園酒店星期一至星期日營業。
• 迪士尼探索家度假酒店逢星期五至星期日及一些指定日子營業（可於樂園官方網站查閱及預訂此優惠）。
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責任編緝：張懿慧