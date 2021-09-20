【樂園優惠】闊別兩年迪士尼Halloween回歸　$699任選2天入園+$840起住2晚酒店

▲ 香港迪士尼樂園推雙重暢玩優惠，玩盡萬聖節加聖誕節！(圖片由香港迪士尼樂園提供)

闊別兩年，久未露面的迪士尼惡人重臨香港迪士尼樂園度假區!由 2021 年 9 月 17 日起至10月31日再次「反轉迪士尼」！樂園率先為賓客送上驚喜，由即日起可以預訂「雙重暢玩優惠」- 只需港幣$699 即可一票入園兩次，玩盡萬聖節加聖誕節！

由2021年9月8日至9 月29日期間，香港居民限時專享「2 晚起奇妙住宿優惠」，預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿2晚或以上，標準客房每晚只需港幣$840*起，海景客房每晚只需港幣$960*起。

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好評如潮的《惡人舞動迪士尼》再度搬上舞台；場內再度響遍 「惡」曲，場外更有新勢力加入邪惡陣容，迪士尼朋友亦紛紛以萬聖節造型現身，為大家送上一 個派對兩種不同玩法 - 「可愛趣怪」及「詭魅神秘」！大家只要精心挑選跟你最愛的迪士尼朋友造型相同的顏色，或相類似的服飾，打造充滿個人特色的迪士 尼萬聖裝扮入園扮鬼扮馬，與迪士尼朋友及惡人齊齊自拍，相互鬥法！

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香港居民尊享：「雙重暢玩」優惠

預訂日期 即日起至2022年1月18日 入園日期 2021年9月17日至2022年1月19日 優惠詳情 以港幣$699任選兩天入園暢玩萬聖節及聖誕節兩大節慶盛事

2 x 電子優惠券於樂園內之任何商品店以正價單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上可換領價值港幣$75或以下的指定禮品1份

1 x 電子優惠券於下午4:30後在樂園內之指定餐廳^購買套餐1份即可以港幣$15購買指定小食1客

^適用於火箭餐廳及皇室宴會廳（兒童套餐除外） 銷售點 香港迪士尼樂園度假區官方網站 【按此】、香港迪士尼樂園正門售票處 備註 優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽樂園官方網站。

優惠只供持有有效香港身份證明文件之賓客使用。

香港居民尊享：2 晚起奇妙住宿優惠

預定日期 2021年9月8日至2021年9月29日 入住日期 2021年9月9日至2021年12月15日之指定日子 內容 • 預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿最少 2 晚 • 標準客房每晚港幣$840*起 • 海景客房每晚港幣$960*起 *優惠價格及附加費（如有）須另外繳付 10%服務費。實際優惠價格將按入 住及退房日期、酒店及房間類型、入住人數及於預訂時房間定價而定。 銷售點 香港迪士尼樂園度假區官方網站 備註 • 優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽樂園官方網站。 • 香港迪士尼樂園酒店星期一至星期日營業。 • 迪士尼探索家度假酒店逢星期五至星期日及一些指定日子營業（可於樂園官方網站查閱及預訂此優惠）。

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責任編緝：張懿慧