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【迪士尼樂園】下周五萬聖節活動開幕　推2項港人專享住宿及入園優惠

社會 15:55 2021/09/06

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下周五萬聖節活動開幕，推2項港人專享住宿及入園優惠。(迪士尼提供)


闊別兩年，迪士尼再次舉辦萬聖節活動，由9月17日至10月31日，連同一眾準備好鬼馬現身的迪士尼朋友與賓客再次「反轉迪士尼」！市民由即日起可以預訂「雙重暢玩優惠」，只需699元即可一票入園兩次，萬聖節與聖誕節均可入場。另外，9月8日至9月29日期間，香港居民限時專享「2晚起奇妙住宿優惠」，預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿2晚或以上，標準客房每晚只需840元起，海景客房每晚只需960元起。

萬聖節活動將有迪士尼惡人演出的《惡人舞動迪士尼》舞台表演；迪士尼朋友亦會換上萬聖節造型現身，為賓客送上一個派對兩種不同玩法-「可愛趣怪」及「詭魅神秘」。

即看優惠詳情：

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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