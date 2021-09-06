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【潮玩速報】連卡佛期間限定Game Room　復古彈珠機+49吋極濶熒幕電競俱備【內附地址】

休閒消費 16:45 2021/09/06

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賽車遊戲肯定是大家於機舖的集體回憶之一。（官方圖片）

位於銅鑼灣時代廣場的連卡佛自今年4月起開設了嶄新零售概念店NEW WORLD5，會定期以不同主題跟大家見面，好像第一章「OFF WORLD」的杳無人跡地底世界以及第二章的未來世界與藝術空間，連卡佛每次會配合主題推出相關的產品。

而由即日起至10月底，NEW WORLD 5則變身成數碼世界，希望帶給大家刺激的數碼體驗，大家當然要親身到場試玩一下。

    點擊圖片放大
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場內放有多部經典的巨型Neo Legend街機及賽車遊戲，另外還有復古味濃的RS Barcelona足球遊戲桌和彈珠機，Stern Pinball彈珠機是從艾美獎得獎劇集《星球大戰：曼達洛人》及漫威人氣漫畫《復仇者聯盟》中的超級英雄和反派角色取材，大家見到肯定蠢蠢欲動想一顯身手。而專為打機發燒友而設的Samsung Odyssey G9 49吋極闊QLED電競顯示器和品牌其他大型屏幕電視都有展出，讓大家感受到恍如身歷其境的遊戲體驗。

此外，概念店還有多項男士摰愛的產品，一系列的流行文化收藏品和玩具精品如KK Plus的手辦模型、樂高積木玩具、The Skateroom藝術家設計限量滑板、座地Sound Leisure黑膠唱片機以及Marshall出品的音箱造型雪櫃等，相信各位玩家特別是男士們走進Game Room，都定必流連忘返。

地址︰銅鑼灣連卡佛NEW WORLD 5（2118 2288）

記者︰梁靜詩

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