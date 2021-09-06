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胡鴻鈞為新歌《今天不營業》拍MV　Hubert勇於與年青人合作探索新曲風

娛樂 16:17 2021/09/06

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胡鴻鈞新歌《今天不營業》MV。　

胡鴻鈞（Hubert）日前為新歌《今天不營業》拍MV，新歌除嘗試新風格外，並請來全新合作班底。

Hubert稱：「導演借來《孫中山紀念館》，這個場地好靚，隻MV故事其實都幾天馬行空，一個打劫嘅情景，我化身成為一個 Super hero，響時間停頓下用 make fun 嘅方式去拯救世界。」

邀馮允謙合作

Hubert這首歌其實是想為大家帶來正能量，亦想提醒自己人長大了，工作生活瑣事變得複雜，但都要緊記自己的初心，活在當下尋回快樂：「超人都會有攰嘅時候，每個人都需要有空間去做自己鍾意嘅事，需要放鬆休息，有自己嘅生活。」

這首歌的風格也是個新嘗試，作曲者是位很有才華的後生仔，Hubert希望透過與不同年青人合作，認識了解更多時下流行的音樂，從而豐富自己。

為作出新嘗試，他特意去邀馮允謙（Jay）幫忙：「這個好chill的曲風對我來講是個挑戰，好感謝Jay抽空與我上堂，佢仲特登錄了個demo親身示範，令我自己更加有信心，希望大家都鍾意我這個新嘗試。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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