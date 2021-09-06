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【麥麥食】麥當勞推30元全日早餐　另10元可享雲呢拿奶昔

社會 16:20 2021/09/06

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

麥當勞推30元全日早餐，另10元雲呢拿奶昔送Mirror卡。（資料圖片）

麥當勞App週年慶來到最後一週！麥當勞App於今日（6日）早上11時後送上限定一日的「$30歎珍寶套餐配熱飲」。炒蛋、豬柳、脆薯餅配上熱香餅及鬆餅，全日供應早餐。

除此之外，全新「$25歎脆薯板燒雞腿包配中汽水」亦登場，香烤雞扒加上脆薯餅，配以新鮮生菜及板燒雞醬，讓您加倍滿足！其他精選優惠還有「$32歎脆香雞翼（6件）配中汽水」，惹味的脆炸雞翼盡情刺激味蕾；「$25歎Double豬柳蛋漢堡配中汽水」。

最後，Mirror的Edan為大家帶來「$10雲呢拿奶昔」，只需優惠價$10便可享受大杯裝的雲呢拿奶昔。麥當勞App週年慶期間，顧客凡於9月12日或之前使用滙豐PayMe消費滿港幣35元，便可即享減港幣5元優惠。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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