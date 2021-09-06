盧文端再談民主黨參選問題　稱阻參選或犯國安法

▲ 民主黨將於本月底召開會員大會，決定是否參選12月立法會選舉。（經濟日報資料圖片）

民主黨本月底召開會員大會，決定是否參與12月舉行的立法會換屆選舉。近期多次「放話」的全國僑聯副主席盧文端，再次就民主黨參選問題撰文指，「強行阻止成員參選，等同是對新選舉制度的挑戰和破壞，有可能觸犯港區國安法。」

盧文端曾在上月底撰文，指民主黨全面禁參選是死路一條，他今日指出，港區國安法第29條規定，對選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果，倘民主黨在參選問題上肆意妄為而觸犯國安法，「那就會真的是萬劫不復，死路一條了。」

他又認為，資格審查委員會最近公布的結果︰熱血公民鄭松泰被DQ、民主黨前副主黨狄志遠成功入閘，具有指標意義，反映新選舉制度不排斥民主黨，但其成員有類似鄭松泰行為，是過不了資格審查一關，而狄志遠沒有參與暴亂、衝擊一國兩制底言行，便能夠入閘。

盧文端更指出，民主黨要有政治智慧及膽識的識時務者，主持大局，推動該黨適應港區國安法及新形勢，重回溫和務實路，倘以黨名義參選難達共識，也要為個人以民主黨成員參選留空間，為民主黨走出一着「活棋」。他更稱，民主黨若死抱激進對抗路，也就死不足措，該黨的「求生派」，即「參選派」可自謀出路，自立門戶。

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