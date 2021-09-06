  • 31°C
香港時間 : 2021906日 (週一) 17:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】聶德權訪會德豐視察外展接種服務　約230名會德豐員工及家屬接種

社會 16:30 2021/09/06

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

公務員事務局局長聶德權（左一）和會德豐有限公司主席吳宗權（左二）今日（6日）視察政府外展疫苗接種服務隊疫苗接種的情況。（照片由公務員事務局提供）

本港逾半人已完成接種兩劑新冠疫苗，公務員事務局局長聶德權今日(6日)聯同會德豐有限公司主席吳宗權，視察政府外展隊為會德豐約230位員工及家屬等，接種復必泰疫苗。

聶德權表示，於全球疫情仍嚴峻，及變異病毒株威脅下，接種疫苗刻不容緩，港府一定要全力提高接種率，基本上適合接種疫苗的便應該去接種。

他續稱，要讓經濟活動持續進行，及防範新一波疫情在社區大爆發，企業或機構的經營者須做足準備應對，員工接種疫苗或定期進行檢測是不可或缺的；呼籲他們仿傚政府的做法，要求所有員工，除醫學上不宜者外，接種疫苗，否則須自費定期接受病毒檢測。

當局稱，自公務員事務局推出外展疫苗接種服務以來，今日是第113次為企業和團體提供接種服務，合共約16,300人受惠，包括香港體育學院、地產發展商、金融機構、廣播機構、建造業界、大學、主題公園、保險企業、地區團體、長者中心和商場等。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
21:48 2021/09/05
【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
【新冠疫苗】衞生署指4人打針後疑現腦炎　其中打科興4旬婦右上肢麻痺及發燒
20:08 2021/09/03
【新冠疫苗】衞生署指4人打針後疑現腦炎　其中打科興4旬婦右上肢麻痺及發燒
【新冠疫苗】今再多逾5.6萬人打針　累計420萬人已打首針
22:21 2021/09/03
【新冠疫苗】今再多逾5.6萬人打針　累計420萬人已打首針

你可能感興趣

【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
21:48 2021/09/05
【新冠疫苗】今日再多逾4萬人接種疫苗　跌至僅6,100人預約屬4月初以來新低
【新冠疫苗】衞生署指4人打針後疑現腦炎　其中打科興4旬婦右上肢麻痺及發燒
20:08 2021/09/03
【新冠疫苗】衞生署指4人打針後疑現腦炎　其中打科興4旬婦右上肢麻痺及發燒
【新冠疫苗】今再多逾5.6萬人打針　累計420萬人已打首針
22:21 2021/09/03
【新冠疫苗】今再多逾5.6萬人打針　累計420萬人已打首針
疫苗 BioNTech 新冠肺炎疫情 疫情 吳宗權 聶德權 公務員事務局 發展商

最高瀏覽

【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
10:35 2021/09/05
【娛圈醜聞】「24歲陳姓藝人」陳輝豐自稱清白　酒店「三人行」尚有一名女子在房內
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
13:55 2021/09/03
【星二代學校】黃祥興7歲大女讀九龍塘神級女校　3孩型爸做柴可夫送仔女開學
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
今日 10:49
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛