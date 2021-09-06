【新冠疫苗】聶德權訪會德豐視察外展接種服務　約230名會德豐員工及家屬接種

▲ 公務員事務局局長聶德權（左一）和會德豐有限公司主席吳宗權（左二）今日（6日）視察政府外展疫苗接種服務隊疫苗接種的情況。（照片由公務員事務局提供）

本港逾半人已完成接種兩劑新冠疫苗，公務員事務局局長聶德權今日(6日)聯同會德豐有限公司主席吳宗權，視察政府外展隊為會德豐約230位員工及家屬等，接種復必泰疫苗。

聶德權表示，於全球疫情仍嚴峻，及變異病毒株威脅下，接種疫苗刻不容緩，港府一定要全力提高接種率，基本上適合接種疫苗的便應該去接種。

他續稱，要讓經濟活動持續進行，及防範新一波疫情在社區大爆發，企業或機構的經營者須做足準備應對，員工接種疫苗或定期進行檢測是不可或缺的；呼籲他們仿傚政府的做法，要求所有員工，除醫學上不宜者外，接種疫苗，否則須自費定期接受病毒檢測。

當局稱，自公務員事務局推出外展疫苗接種服務以來，今日是第113次為企業和團體提供接種服務，合共約16,300人受惠，包括香港體育學院、地產發展商、金融機構、廣播機構、建造業界、大學、主題公園、保險企業、地區團體、長者中心和商場等。

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責任編輯：陳正怡