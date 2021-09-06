羅敏莊感謝好姊妹黎瑞恩力撐　演唱會圓滿完成：有得做表演就開心

▲ 羅敏莊一連兩晚於九展開騷。

羅敏莊一連兩晚於九展StarHall舉行演唱會，昨晚尾場（9月5日）順利完成，不少圈中好友包括阮兆祥、陸詩韻及林建明等來捧場，另外羅敏莊的家人包括媽咪、老公陳國邦以及女兒陳禛也到場支持，而演出嘉賓包括黎瑞恩、黃翊、伍仲衡、小肥、「蝦頭」楊詩敏等。

▲ 羅敏莊獻唱不少經典情歌。（大會提供）

感謝好姊妹黎瑞恩

Mimi跟好姊妹黎瑞恩演繹一系列青春情歌，她們穿上白色長裙演繹歌曲《戀愛預告》、《初戀》等經典情歌，Mimi感謝認識廿載的好姊妹黎瑞恩支持。

她說：「她比我更加努力，付出好多，這兩支咪都是她借給我，頭飾連套衫都是她幫我安排。」感動至哽咽雙兼眼通紅的黎瑞恩說：「你再講我就忍不住喊。」

▲ （大會提供）

阮兆祥唱《一生中最愛》

另外伍仲衡與Mimi來一趟點唱環節，讓觀眾透過facebook直接點唱，兩人昨晚合唱《印象》、《白金升降機》及《Stand by me》等歌曲。

Mimi更即席邀請台下的阮兆祥獻唱《一生中最愛》，令現場熱烈氣氛。

▲ 好姊妹黎瑞恩來撐場。（大會提供）

演唱會順利完成，Mimi透露近兩年疫情，難得可以舉辦實體演唱會。

她說：「終於可以近距離感受觀眾反應，無論下次是甚麼場地，總之有得做表演就開心。」