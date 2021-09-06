【減少碳排放】中電與美國通用電氣簽署合作備忘錄　就先進減碳技術進行合作

▲ 中電首席執行官藍凌志先生（左二）、GE 燃氣發電副總裁 Martin O’Neil 先生（螢幕左方）、GE 燃氣 發電亞洲區總裁兼首席執行官 Ramesh Singaram 先生（螢幕右方）、中華電力營運總裁羅嘉進先生 （右二）連同一眾中電和 GE 燃氣發電集團的管理層，在雙方首個視像會議上就龍鼓灘發電廠採用氫氣商討合作。（中電提供）

中電（0002）今日（6日）宣布，與美國通用電氣公司（紐約證券交易所代碼：GE）簽署合作備忘錄， 共同為中電在香港的燃氣發電設施構思減碳路線圖。中電指，燃氣發電廠使用氫氣等較低碳燃料屬環球趨勢，雙方將根據合作備忘錄就中電龍鼓灘發電廠使用 GE 9F.03 重型燃氣渦輪機的發電機組，討論和制訂減碳方案。

中電首席執行官藍凌志表示，香港有65%的碳排放來自發電，電力行業在的減碳過程中擔當關鍵角色。中電和GE多年來合作無間，他很高興雙方能結合彼此的經驗和專業知識，進一步為中電在本港的燃氣資產構思減碳路線圖。他續指，十分期待能夠利用氫氣等低碳燃料和最新科技， 携手為香港在 2050 年達致碳中和的目標，帶來具意義的成果。

通用電氣公司燃氣發電亞洲區總裁兼首席執行官Ramesh Singaram就與中電合作建立框架表示高興，並表示與中電共同探討在龍鼓灘發電廠使用不同天然氣和氫氣混合比例，最終達致100%氫氣的可行性，以支持中電的減碳計劃。

龍鼓灘發電廠是世界上規模最大的聯合循環燃氣發電廠之一，共有10台營運及興建中的發電機組 （發電容量為 3,825 兆瓦），當中8台機組（發電容量為 2,675 兆瓦）使用GE的設備。龍鼓灘發電廠是中電在香港的重要資產，支持中電為九龍、新界及大部分離島地區269 萬客戶服務。

截至今日下午4時，中電股價報$76.9，升5仙；美國通用電氣公司現報$104.75，而美國股市今日休市。

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記者：曾卓鋒